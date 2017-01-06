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Ekonomi

İş Bankası'nın kredi büyümesi tahmini yüzde 14-15

İş bankasının tahminine göre bankanın net faiz marjı 2017 yılı sonunda yüzde 4.0 ile yüzde 4.2 arasında olacak

06 Ocak 2017 22:31

İş Bankası, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden 2017 yıl sonuna ilişkin beklentilerini açıkladı.

Yapılan “Geleceğe Dönük Değerlendirmeler” açıklamasına göre bankanın 2017 sonuna ilişkin Türkiye GSYİH büyüme tahmini yüzde 3.3 seviyesinde bulunurken, aynı döneme dair enflasyon tahmini yüzde 8.5 seviyesinde.

Türkiye cari açık/GSYİH tahmini yüzde 4.2 seviyesinde bulunan bankanın bütçe açığı/GSYİH tahmini yüzde 1.6 düzeyinde bulunuyor.

İş Bankası'nın bankacılık sektörü kredi büyümesine ve mevduat büyümesine ilişkin her iki tahmini yüzde 12 seviyesinde. Bankanın İş Bankası mevduat büyümesine ilişkin tahmini ise yüzde 14 ile yüzde 15 seviyeleri arasında bulunuyor.

İş bankasının tahminine göre bankanın net faiz marjı 2017 yılı sonunda yüzde 4.0 ile yüzde 4.2 arasında olacak. Yapılan açıklamaya göre bankanın ortalama aktif karlılığının yüzde 1.6 ile yüzde 1.7 arasında olacağı tahmin ediliyor.

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