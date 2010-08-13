İş Bankası'nın karı yüzde 31.5 arttı

T24- İş Bankası'nın ikinci çeyrek net kârı, artan iş hacminin katkısıyla elde edilen net faiz gelirlerindeki artış ve sorunlu kredilere aktarılan kredilerdeki azalışın etkisiyle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 887.4 milyon lira oldu.



Bankanın KAP'a gönderdiği mali tablolara göre ilk yarı net kârı ise yüzde 31.5 artışla 1.8 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankadan yapılan yazılı açıklamada ilk yarıda fonlama maliyetlerinin artması ve faiz getirili aktiflerin yeniden fiyatlanması ile net faiz gelirlerinde bir baskı oluşmasına rağmen, artan iş hacminin katkısıyla önceki yılın aynı dönemine göre net faiz gelirinin arttığı belirtilerek, "Yılın ilk altı aylık döneminde sorunlu kredilere aktarılan kredilerde azalış ve sorunlu kredilere aktarılmış olan kredilerin tahsilinde önemli bir başarı kaydeden banka, elde ettiği diğer faaliyet gelirleri ile kârlılığını artırdı. İştiraklerinden elde ettiği kâr payı gelirlerini de artıran banka solo bazda 1.8 milyar lira, konsolide bazda ise, dönem içerisinde tahsil edilen kâr paylarının sınıflama etkisi sebebiyle 1.76 milyar lir net kâr elde etti" denildi.



Açıklamada İş Bankası'nın ilk 6 ayda TL cinsi kredilerde yüzde 15, yabancı para kredilerde ise yüzde 24 büyüyerek toplamda yüzde 18'lik büyüme ile sektör ortalamasının üstünde artışla 57 milyar liralık kredi hacmine ulaştığı da belirtildi.



Kredilerini konsolide bazda yüzde 17 artırarak 62 milyar liraya çıkaran banka, kurumsal ve ticari nitelikli kredilerde yüzde 22, konut kredilerinde yüzde 16 büyüdü. İş Bankası bu dönemde takibe düşen kredilere yüzde 100 karşılık ayırdı.



Yılsonuna kıyasla toplam mevduat hacmi yüzde 11 artan bankanın Türk parası mevduattaki büyümesi yüzde 21 olarak gerçekleşirken, toplamda 80 milyar liranın üstünde bir mevduat hacmine ulaşıldı.



İş Bankası'nın faaliyet raporunda ise bankanın ilk yarıda takipteki kredilerinin oranının yüzde 4.8 olarak gerçekleştiği belirtilirken, sermaye yeterlilik rasyosu ise ilk yarıda yüzde 17.4 olarak gerçekleşti.



Yılın ilk yarı sonuçlarının değerlendiren Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, bankanın yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü yılsonuna kıyasla yüzde 9 oranında artırarak 124 milyar liraya çıkardığını, faiz getirili aktiflerini artırmaya devam ettiğini belirterek, aynı dönemde ulaştıkları konsolide aktif büyüklüğünün de 140 milyar lira düzeyinde olduğunu söyledi.



Özince, bankanın konsolide özkaynaklarının ise özel bankalar arasındaki en yüksek seviye olan 16 milyar lira düzeyine çıktığını ifade etti.