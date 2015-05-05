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Ekonomi

İş Bankası'nın kârı yüzde 12 arttı

İş Bankası'nın ilk çeyrek solo net kârı 912.2 milyon lira oldu

05 Mayıs 2015 22:01

BIST’te seansın sona ermesinin ardından iki önemli bilanço açıklandı. İş Bankası'nın ilk çeyrek solo net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 12 artışla 912.2 milyon lira ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Koza Altın'ın ise ilk çeyrek net kârı yüzde 33 düşüşle 97 milyon lira oldu.

Reuters anketine göre, bankanın net ücret komisyon gelirleri ve net faiz gelirlerinin katkısı ile ilk çeyrekte 885 milyon lira net kâr elde etmesi bekleniyordu. Bankanın KAP'a bildirdiği konsolide olmayan ilk çeyrek sonuçlarına göre, kredi ve alacakları ise yılsonuna göre yüzde 6 artışla 165.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

 

Hasılat yüzde 41 düştü

 

Koza Altın'ın KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, ilk çeyrek hasılatı da yüzde 41 gerileyerek 169.6 milyon lira olarak gerçekleşti. Koza Altın hisseleri yüzde 7.23 kayıpla 26.3 liradan kapandı.

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