"İş Bankası'nın iştiraki Şişecam, ekonomik dalgalanmalara karşı çalışanlarının maaşına zam yaptı"

Sabah yazarı Dilek Güngör, "Türkiye'nin en büyük ve köklü" dediği 2 şirketin çalışanlarına ekonomik gerekçelerle zam yaptığını söyledi. Güngör, "Bana kalırsa nasıl fırsatçılık yapanlar cezalandırılıyorsa ekonomik türbülansta çalışanlarına motivasyon zammı yapanlar da ödüllendirilmeli" dedi.

Yılbaşından bu yana Türk Lirası’nın (TL) yüzde 40 değer kaybetmesi ve kredi faizlerinin yüzde 30’lara ulaşmasıyla krize giren yüzlerce şirket iflas açıklamasından bir önceki aşama olan konkordato başvurusunda bulunuyor. Şirketler küçülürken bazıları ürünlerine zam yaptı.

Güngör de tersine süreç işleten şirketlerin olduğunu anlattığı "Bunlar da vatansever şirketler!" başlığıyla (19 Eylül 2018) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Günlerdir döviz kurundaki artışı fırsata çevirmek için yerli ürünlere fahiş zamyapanları, gramaj oyunuyla vatandaşı kandıranları, gözü kârdan başka bir şey görmeyen şirketleri yazıp duruyoruz. Sağ olsun hükümet de konunun üzerine hassasiyetle eğiliyor. Vatandaşı mağdur eden fırsatçı şirketleri denetliyor, ceza kesiyor.

Peki bütün şirketler mi ekonomik türbülansı fırsata çevirmeye çalışıyor?

Bu soruya yüksek sesle "hayır" diyebileceğim iki yazı elime geçti. Hem de biri yabancı menşeili Alman şirketi Siemens'ten diğeri de İş Bankası'nın iştiraki Şişecam'dan... İkisi de Türkiye'nin en büyük ve köklü şirketleri... Binlerce kişiye istihdam sağlıyorlar.

Çoğu şirket çalışanlarına 'küçüleceğiz' maileri atarken bu iki firma ne diyor biliyor musunuz?

"Ülkenin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak çalışanlarımıza zam yapıyoruz."

Şaka yapmıyorum.

Siemens çalışanlarına gönderdiği açıklamada "Her yıl aylık ücretli çalışanlarımız için ocak ayında gerçekleştirdiğimiz genel ücret artışını bu yılki ekonomik koşulları göz önüne alarak erken uygulanmak üzere eylül ayında gerçekleştireceğiz. 1 Eylül itibarıyla çalışanlara yüzde 10 genel ücret artışı yapıyoruz. 2019 başında ülke koşullarını göz önünde bulundurarak ocak ayı genel ücret artışını yeniden değerlendireceğiz" diyor. Şişecam ise "Ekonomik dalgalanmalara karşı çalışanlarımızı desteklemek adına aylık ücretli çalışanlarımıza ek ücret artışı yapılması kararı alınmıştır" açıklaması yapıyor.

Bu iki şirketin yaptığı iş dünyasının her şeyi devletten beklememesi gerektiğini gösteriyor. Bana kalırsa nasıl fırsatçılık yapanlar cezalandırılıyorsa ekonomik türbülansta çalışanlarına motivasyon zammı yapanlar da ödüllendirilmeli...