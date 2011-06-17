-İŞ BANKASI'NDAN ÖĞRENCİLERE KİTAP İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - İş Bankası'nın ''Karneni Göster, Kitabını Al'' kampanyası 4. yılında kapılarını ilköğretim öğrencilerine açtı. İş Bankası'nın yurtiçi ve KKTC şubelerine karneleriyle gelen çocuklar, karne hediyeleri olan çevrenin ve doğal kaynakların korunması ile ilgili pratik önerilerin yer aldığı Küçük Mavi Gezegen ve bu yıl 100. doğum yılı kutlanan Rıfat Ilgaz'ın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanan Halime Kaptan adlı kitaplarını almaya başladı. İş Kuleleri'nde yer alan İstanbul şubesine gelen öğrenciler, kitaplarını oyuncu Tolga Çevik ve İş Bankası yöneticilerinin elinden aldı. Verilen bilgiye göre, kampanya kapsamında 1 milyon ilköğretim öğrencisine 2 milyon kitap hediye edilecek. 2008 yılında Türkiye kategorisinde iletişim ödülü ''Avrupa Mükemmeliyet Ödülü'' ve 2009 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin ''Altın Pusula'' ödülünü almaya hak kazanan kampanya dahilinde bu yıl da Braille alfabesi ile basılan kitaplar görme engelli çocuklara eğitim veren okulların kütüphanelerine armağan edilecek.