İş Bankası'ndan ekonomiye 400 milyar lirayı aşan destek

Elif Varan / İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.7 artarak 444.3 milyar liraya yükseldi.

İş Bankası’nın ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı toplam kaynak tutarı ise nakdi kredilerle 291.3 milyar lira, gayrinakdi kredilerle 111.5 milyar liraya olmak üzere toplamda 402.8 milyar liraya yükseldi.

İş Bankası’nın, mevduat hacmi 2017 yılsonuna göre yüzde 19.3 artarak 243 milyar lira oldu. Cari ise yılın ilk dokuz ayında 4.6 milyar lira net kâr elde etti. Aynı dönemde, bankanın özkaynak büyüklüğü ise 46.6 milyar lira, sermaye yeterliliği rasyosu ise Eylül ayı sonunda yüzde 17.4 düzeyinde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası’nın ekonomiye destek sağlamaya devam edeceğini belirtti ve şöyle devam etti:

“İş Bankası, milli ekonomide güven tesisinin daha da önem kazandığı bu dönemde, hanehalkı ihtiyaçlarından, ülkemizin büyük ölçekli yatırımlarının finansmanına kadar geniş bir yelpazede, ekonomiye destek sağlamaya devam etti.

“Banka, yılın üçüncü çeyreğinde de bir yandan ihtiyatlı ve seçici yaklaşımını sürdürürken, diğer yandan da verimlilik unsurunu gözeterek kaynaklarını tahsis etmeye özen gösterdi.

“Kuruluşundan bu yana faaliyetlerini ‘Türkiye’nin Bankası’ olma vasfıyla ve ülke ekonomisine katma değer yaratma gayesiyle yürüten İş Bankası, önümüzdeki dönemde de milli bankacılığın önderliğini üstlenmeye ve Türkiye’de en çok güven duyulan müesseselerden biri olmaya devam edecektir.”