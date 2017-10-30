İş Bankası’ndan ekonomiye 305 milyar liralık destek 

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Türkiye İş Bankası, Eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2016 yılsonuna göre yüzde 11.2 artış ile 346.4 milyar liraya yükseltti ve Türkiye’nin en büyük özel bankası unvanını sürdürdü.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, \"Sağladığı kaynakları istihdam ve katma değer yaratan sektörlere tahsis etmeye özen gösteren İş Bankası’nın ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla verdiği destek Eylül ayı itibarıyla toplam 304.8 milyar liraya ulaştı\" dedi ve ekledi:

\"Yaşı bir asra yaklaşan bankamızda, büyüklük sadece ekonomik büyüklük olarak algılanmıyor, tüm faaliyetlerimizle ülkemiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için yaratılan değer olarak görülüyor. Bu anlayışımızın bir sonucu olarak önceki dönemlerde olduğu gibi bu yılda da başarılı sonuçlar elde eden İş Bankası, sektördeki öncü ve lider konumunu korumaya devam edecek.\"

İş Bankası\'ndan yapılan açıklamada, bankanın aktifinde yüzde 66 ile en büyük paya sahip olan nakdi kredilerin, 2016 yılsonuna kıyasla yüzde 12.4 artarak 229.5 milyar liraya ulaşırken, gayrinakdi kredi hacmi ise aynı dönemde 75.3 milyar lira olduğu belirtildi ve şu bilgiler verildi:

\"Kredi hacmini kaliteli ve sağlıklı bir biçimde büyütme hedefiyle hareket eden İş Bankası’nın sorunlu kredilerinin toplam kredilere oranı, önceki dönemlerde olduğu gibi yılın üçüncü çeyreğinde de sektör ortalamasının altında seyretti ve bir önceki çeyreğe göre sabit kalarak yüzde 2.4 düzeyinde gerçekleşti.

\"Bankacılık sektöründeki teknolojik gelişmelere öncülük eden İş Bankası, müşterilerine en yakın banka olmak ve müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek amacıyla, dijital platformdaki yenilikleri hayata geçirmeye devam etti.

\"Yaygın şube ağının yanı sıra, dijital hizmet platformları ve çok yönlü bankacılık hizmetleriyle tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası, mevduat hacmini önceki yılsonuna göre yüzde 9.4 artırarak 194.0 milyar lira düzeyine çıkardı.

\"Etkin kaynak yönetimi politikası çerçevesinde mevduat dışı fon kaynakları da sağlayan banka, yılın ilk dokuz ayında yurt içi piyasalarda toplam 8 milyar lira, yurt dışı piyasalarda ise 1.4 milyar dolar muadili tutarında menkul kıymet ihraç etti.

\"İş Bankası, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yurtiçinde lira cinsinden katkı sermaye niteliğindeki ilk borçlanma aracının ihracını da gerçekleştirdi.

\"Banka, 2016 yılında temin ettiği sendikasyon kredilerini yüzde 100’ün üzerinde bir oran ile yeniledi ve 2017 yılının ilk dokuz ayında uluslararası piyasalardan 22 ülkeden 53 farklı bankanın katılımıyla, yaklaşık 2.5 milyar dolar muadili tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

\"İş Bankası, The Banker dergisinin her yıl bankaların ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı listede güçlü sermaye yapısı ile bu yıl da Türk bankaları arasında ilk sırada yer alarak öncü konumunu pekiştirdi.

\"İş Bankası’nın yılın ilk dokuz ayındaki net kârı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı ve 4 milyar 103 milyon liraya çıktı gerçekleşti.

\"Bankanın özkaynak büyüklüğü ise önceki yılsonuna göre yüzde 13.9 artarak 40.9 milyar liraya ulaştı. \"Güçlü sermaye yapısını koruyan ve etkin risk yönetimi politikasını sürdüren bankanın sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 17 düzeyine ulaştı.\" (Fotoğraflı)