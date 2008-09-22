İş Bankası'ndan 825 milyon dolar kredi



İş Bankası, 825 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin edecek.



İş Bankası’ndan borsaya gönderilen yazıda, bankanın, bugün imzalayacağı sendikasyon kredisi sözleşmesiyle 17 ülkeden 42 uluslararası bankanın katılımıyla yaklaşık 825 milyon dolar (484,5 milyon dolar ve 236 milyon avro olmak üzere iki ayrı kredi dilimi halinde) tutarında 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu kredi temin edeceği belirtildi.



Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan söz konusu sendikasyon kredisinin toplam maliyetinin libor artı yüzde 0,75 olduğu bildirildi.

