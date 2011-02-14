-İŞ BANKASI'NDAN 3,2 MİLYAR TL NET KAR İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - İş Bankası'nın 2010 yılı konsolide net karı 3,2 milyar lira oldu. Bankanın yazılı açıklamasına göre, konsolide aktif büyüklüğü 151 milyar liraya ulaşan banka 5,4 milyar lira konsolide net faiz geliri elde etti. Bankanın konsolide net karı bir önceki yıla göre yüzde 17 artış göstererek 3 milyar 232 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Önceki yıla göre konsolide kredi hacmini yüzde 31 oranında artıran bankanın konsolide Türk Parası kredileri 45 milyar liraya, konsolide Yabancı Para kredileri 24 milyar liraya ulaşarak, toplamda 69 milyar lira oldu. Bankanın geçen yıl sonunda yüzde 5,1 seviyesinde olan konsolide takipteki krediler rasyosu yüzde 3,4'e geriledi. Banka, konsolide mevduat hacmini yüzde 23 oranında artırarak 88 milyar liraya çıkardı. Bankanın konsolide özkaynakları yüzde 24 oranında artış göstererek 19 milyar liraya çıktı. İş Bankasının 2009 sonunda 1.093 olan şube sayısı dönem sonunda 1.142'ye yükseldi, 2009 sonunda 22 bin 473 olan çalışan sayısı 2010 sonu itibariyle 23 bin 944 oldu. İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, 2010 yılı sonuçlarını ''İş Bankası sağlam mali bünyesinin verdiği güç ile sağlıklı ve karlı büyümesini yurt içinde ve yakın coğrafyada artan bir hızla sürdürme yönündeki kararlılığını bundan sonraki dönemlerde de sergileyecektir'' şeklinde değerlendirdi.