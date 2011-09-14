İş Bankası'na 1.2 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

T24- Türkiye İş Bankası, Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde, 15 ülkeden 37 bankanın katılımıyla, 359 milyon dolar ve 603 milyon Euro olmak üzere iki dilimde yaklaşık 1,2 milyar dolar tutarında kredi sağladı.



Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklamada, İş Bankası'nın yıl içindeki ikinci sendikasyon kredisi olan kredinin anlaşmasının İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Standard Chartered Bank'tan Nigel Richards tarafından 14 Eylül 2011'de Londra'da imzalandığı bildirildi. Dış ticaretin finansmanında kullanılacağı açıklanan sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Libor+ yüzde 1 ve Euribor+ yüzde 1 olduğu ve bir yıl vadeli alınan kredinin bir yıl da uzatma opsiyonunun bulunduğu kaydedildi.



Verilen bilgiye göre, kredinin imza töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası piyasa koşullarının zorluğuna rağmen yüzde 100'ün üzerinde yenileme ve uygun maliyetle sağlanan kredinin İş Bankası'nın güçlü uluslararası konum ve itibarına işaret ettiğini ve geniş muhabir banka ağı ile kurduğu kuvvetli bağın ve güvenin bir sonucu olduğunu vurgulayan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "İş Bankası Brand Finance Global 500 Listesi'ne giren tek Türk markasıdır. Aynı zamanda Bankamızın, The Banker Dergisi'nin Dünyanın En Büyük 1000 Bankası listesinde ilk 100 arasında yer alan en üst sıradaki Türk bankası olmasından dolayı sevinç duyuyoruz. İş Bankası yerel ve bölgesel olarak müşterilerin en fazla tercih ettiği banka olma vizyonu ve tarihi misyonunun yüklediği sorumluluk bilinci ile Türkiye ve uluslararası arenadaki aktif konumunu sürdürmektedir" dedi.



Açıklamada 2011 yılı Haziran ayı itibarıyla 148 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşarak, Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu sürdüren İş Bankası'nın, sağladığı bu krediyle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vereceği belirtildi.(