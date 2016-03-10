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Ekonomi

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı: Faiz değil, enflasyon haram

Bank Asya'ya körfez bölgesinden talipler var, önümüzdeki günlerde kamu tarafından birtakım gelişmeler olabilir

10 Mart 2016 10:22

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, “Bana göre esas haram olması gereken enflasyondur. Türkiye’de faiz, enflasyonun pek az üstündedir. Türk halkının önce enflasyon lobisinin hakkından gelmesi gerekir” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Özince, Türk Ticaret Bankası Muzam Sosyal Güvenlik Emeklilik ve Yardım Sandığı Vakfı'nın Türk Ticaret Bankası'nın (Türkbank) 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği sempozyumda konuştu. Özince,  “Bana göre esas haram olması gereken enflasyondur. Türkiye’de faiz, enflasyonun pek az üstündedir. Türk halkının önce enflasyon lobisinin hakkından gelmesi gerekir” dedi.  “Bankacılıkta kârlılık 2000’li yıllar itibarıyla sürekli düştü. 2015’te kârlılık sadece yüzde 6 oranında yükseldi. 2015 yılı itibarıyla bankalar kârlılığını enflasyon kadar arttıramadı. Bana göre esas haram olması gereken enflasyondur. Türkiye’de faiz, enflasyonun pek az üstündedir. Türk halkının önce enflasyon lobisinin hakkından gelmesi gerekir. Dünya deflasyonist bir sürece geçmişken biz Türkiye’de enflasyonla dolayısıyla faizle uğraşmak zorunda kalıyoruz” diye konuşan Özince, bankacılığın kamu ve özel olmak üzere Türk sermayedarlara ait olması önemine vurgu yaptı. Özince, “İş Bankası olarak Rusya’da 15 şubeli bankamız var. Çok ümitvar değiliz. Sürekli orada birtakım tacizlere uğruyoruz. Rusya’da iştahımız kaçtı” ifadesini kullandı.

Türkbank’ta olduğu gibi İş Bankası’nda da en büyük hissedarın, çalışanlar ve emekliler olduğunu belirten Özince şunları kaydetti:

“Osmanlı Devleti çökerken mali yönden de çöktü. Müslüman halklar bu çöküş döneminde bir banka kuruyor. O dönemde banka kurulması ciddi bir iştir. Bankacılık faaliyeti siyasi, sosyal ve ulusal devlet politikasıyla yönetilmek durumundadır. Devlet olarak imtiyaz veriyorsunuz. İzmir İktisat Kongresi’nde de özel banka kurma çabalarını görüyoruz. O günlerde bu işlere kalkışanlar ulusal kurtarıcılardır.”

 

Bank Asya'ya talip var

 

Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Güzeldülger, Bank Asya’ya körfez bölgesinden talipler olduğunu, önümüzdeki günlerde kamu tarafından da birtakım gelişmelerin olabileceğini söyledi. Güzeldülger, “Bank Asya, Türk Ticaret Bankası ve Adabank’ın da ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bu tamamen arz ve taleple gerçekleştirilecektir” dedi.


 

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