İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

Türkiye İş Bankası’nın üst yönetiminde gerçekleşen atama ile Cahit Çınar, Genel Müdür Yardımcısı oldu. Hukuk Müşavirlikleri, Krediler Portföy Yönetimi, Perakende Krediler İzleme ve Takip, Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip bölümleri Cahit Çınar’ın sorumluluk alanında yer alıyor.

1967 yılında Ankara’da doğan Cahit Çınar, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında bankanın İktisadi Araştırmalar Bölümü’nde Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan Çınar, 1992 yılında müfettiş yardımcısı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı. 2001 ile 2013 arasında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nün çeşitli kademelerinde yöneticilik görevinin ardından 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürlüğüne getirildi. 2016 yılında ise bankanın iştiraklerinden İşbank AG’nin Genel Müdürü olarak görevlendirilen Cahit Çınar, Ekim 2018’de Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.