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Ekonomi

İş Bankası, The Banker listesinde ilk 100'e girdi

The Banker dergisinin ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı sıralamada Türkiye'den 20 banka yer alıyor

13 Temmuz 2015 21:06

Geçen yıl 118'inci sırada bulunan İş Bankası, ekonomi ve finans yayınlarıyla dikkat çeken The Banker dergisinin "Dünyanın En Büyük 1000 Bankası" listesinde bu yıl  96. sırada yer alarak listede ilk 100'e giren tek Türk bankası oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en saygın ekonomi ve finans yayınları arasında yer alan The Banker tarafından hazırlanan liste açıklandı.

Listede, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türk bankaları arasında en üst sırada yer alan İş Bankası, ana sermaye düzeyi ile pek çok Avrupa bankasını da geride bıraktı ve Türkiye'nin en büyük bankası olarak 96'ıncı sıradan listeye girdi. Geçen yıl 118'inci sırada bulunan İş Bankası, böylelikle 22 sıra birden atlayarak bu başarıyı elde etmiş oldu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda Mart 2015 itibarıyla aktif büyüklüğünü 252 milyar 931 milyon liraya çıkaran Türkiye'nin en büyük özel bankası olan İş Bankası'nın aynı zamanda dünyada ilk 100'e girmesinden dolayı mutluluk duyduklarını vurguladı.

Bali, "Biz büyüklüğü sadece ekonomik büyüklük olarak algılamıyor; tüm faaliyetlerimizle çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız, tüm paydaşlarımız için değer katmak olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz başarıları bu anlayışımızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yanda, The Banker dergisinin ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı sıralamanın sonuçlarına göre dünyanın en büyük 1000 bankası sıralamasında Türkiye'den 20 banka yer alıyor.

 

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