İş Bankası tartışmalarına İyi Parti de katıldı

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesine ilişkin sözlerini değerlendirdi. Paçacı, “Halka açık özel hukuk hükümlerine tabii olan bir şirketin Cumhurbaşkanı dahi olsa hisselerini şuraya devretmesi gerekir diyemez” dedi. İş Bankası’nın özel bir banka ve yüzde 34’ün halkın olduğuna dikkat çeken Paçacı, “Bu, herhangi bir kişinin şirketinin şu hissesini şuraya devret demeye benziyor. Buradan tüm özel sektör temsilcilerini uyarıyorum. Şirketleriniz ve holdinglerinizdeki hisseleriniz tehlikededir” uyarısında bulundu.

Paçacı T24’e, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

Bugün basından öğrendiğimiz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı halka açık olan ve özel hukuk hükümlerine tabi bulunan İş Bankasını CHP’ye ait yüzde 28’lik hissesinin hazineye devrini istemektedir. Buradan tüm özel sektör temsilcilerini uyarıyorum Şirketleriniz ve holdinglerinizdeki hisseleriniz tehlikededir. Basın tek sesli hale getirilmiştir. Vatandaşların özgür ve tarafsız haber alma hakkı elinden alınmıştır. Halka açık özel hukuk hükümlerine tabii olan bir şirketin cumhurbaşkanı dahi olsa hisselerini şuraya devretmesi gerekir diyemez. Halk açık, yüzde 34’ü halkın. Bir de özel bir banka, özel hukuk hükümlerine tabi bir banka. Bu şuna benziyor, herhangi bir kişinin şirketinin şu hissesini şuraya devret demeye benziyor."

Ne olmuştu?

Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini söylemişti. İş Bankası, kurumun siyasete malzeme edilemeyecek kadar önemli olduğunu söylerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in Erdoğan’ın sözünü ettiği ‘devir’ işlemini yaptığını ancak bunun daha sonra mahkeme tarafından iptal edildiğini söylemişti. Erdoğan’ın bu açıklamalarından sonra İş Bankası hisselerinde sert düşüş yaşanmıştı.