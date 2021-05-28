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Ekonomi

İş Bankası, sendikasyon kredisi anlaşması ile 545 milyon Euro ve 300 milyon dolarlık kaynak sağladı

28 Mayıs 2021 11:16

İş Bankası, imzaladığı sendikasyon kredisi anlaşması ile 544,7 milyon Euro ve 300 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli kaynak elde etti. 

Dünya'nın haberine göre, kaynak arayan İş Bankası, 544,7 milyon Euro ve 300 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladığını açıkladı.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Libor+%2,50 olarak gerçekleşti.

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