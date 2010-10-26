-İŞ BANKASI RUSYA'DA İMZAYI ATTI İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - İş Bankası, Rusya'da faaliyet gösteren Closed Joint Stock Company Bank Sofia'nın yüzde 100 hissesinin satın alınmasına ilişkin Moskova'da hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu. İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 36 milyon doları hisse devri sırasında, 4 milyon doları 1 yıl vadede olmak üzere toplam 40 milyon dolar karşılığında gerçekleştirdiği satın alma işlemlerinin hisse alım sözleşmesinin imzasının, müteakip 1 yıl içinde sonuçlanmasının beklendiğini bildirildi. İş Bankası'nın açıklamasında şunlar kaydedildi: ''Genel Müdürlüğü Moskova'da olan ve 400 çalışanı bulunan Bank Sofia'nın Moskova, Balakovo, Samara, Saint-Petersburg, Saratov ve Novosibirsk şehirlerinde toplam 6 şubesi ve 7 temsilciliği bulunmaktadır. Bank Sofia, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla yaklaşık 127 milyon dolar aktif toplamına ve 28 milyon dolar öz kaynağa sahiptir. Hisse devri için, Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rusya'da ise Rusya Hükümet Komisyonu ve Rusya Merkez Bankası'nın onayı gerekmektedir. Hisse devri, söz konusu otoritelerin onayını müteakip gerçekleşecektir. Bank Sofia üzerinden, müşteri odaklı ve uluslararası bankacılık standartlarına uygun bir hizmet anlayışı ile hareket edilerek, Rusya'da faaliyet gösteren Türk firmaları ile Bank Sofia'nın mevcut müşteri portföyünün geliştirilerek büyütülmesini de kapsayan, Rus firmalarına yönelik, öncelikle kurumsal ve ticari bankacılık ağırlıklı bir hizmet sunumu hedeflenmekte, ayrıca bireysel bankacılık faaliyetlerinin de geliştirilerek sürdürülmesi planlanmaktadır.''