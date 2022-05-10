İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL’ye ulaştı

İş Bankası 2022 ilk çeyreğe finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre İş Bankası'nın aktif büyüklüğünü Mart 2022 itibarıyla 1 trilyon TL seviyesine yükseldi. Mart 2022 itibarıyla, Banka’nın nakdi kredi hacmi 556,8 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi 209,5 milyar TL’ye yükselirken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 766,3 milyar TL düzeyine ulaştı.

Bankanın toplam mevduat hacmi, Mart 2022 itibarıyla 667,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Türk parası mevduat hacmi 2021 yıl sonuna göre yüzde 33,1 oranında artarak 223,1 milyar TL’ye, Türk parası ticari mevduatı ise yüzde 76’lık artışla 85,6 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde 8,4 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 108,4 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu, yüzde 23,5 düzeyinde gerçekleşti. (DHA)