İş Bankası'ndan güvenlik görevlilerine 3.500 TL Covid primi

İş Bankası, Covid-19 sürecinde çalışmaya devam eden güvenlik görevlilerini yıl sonunda 3 bin 500 TL ek primle ödüllendirdi. Bankavitrini'nin haberine göre çalıştığı yer ve çalıştığı yıla bakılmaksızın bütün güvenlik görevlilerine banka yönetim kurulunun kararıyla 3 bin 500 TL ek prim ödemesi yapıldı.

Güvenlik görevlileri, bankaların diğer segmentlerde çalışan personeller gibi evde çalışma şansına sahip olmadığı için sektörde Covid-19 sürecinden en olumsuz etkilenen kesim olmuştu.

Pek çok bankada güvenlik görevlileri ve hizmetliler taşerona devredilirken İş Bankası bünyesinde tutmaya devam ediyor.