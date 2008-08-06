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Ekonomi

İş Bankası, kredi faiz oranlarını indirdi

İş Bankası, girişimcilere verilen işyeri kredisi faiz oranlarını 60 ay vadeye kadar aylık yüzde 1,77’den yüzde 1,70’e indirdiğini açıkladı.

06 Ağustos 2008 03:00

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, fabrika, dükkan, büro ve gayrimenkul alımı yapmak isteyen işyeri sahiplerinin finansman ihtiyaçlarının 5 Ağustos'tan itibaren geçerli olan yüzde 1.70 faiz oranınından yararlanarak karşılayabileceği belirtildi.

Kredi tutarı üzerinden yüzde 1 oranında peşin komisyon tahsil edilmesi halinde ise faiz oranları 1–12 ay vadeye kadar yüzde 1,55, 13–24 ay vadeye kadar yüzde 1,62, 25–36 ay vadeye kadar yüzde 1,64, 37–48 ay vadeye kadar aylık yüzde 1,66, 49–60 ay vadeye kadar ise aylık yüzde 1,67 olacak.

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