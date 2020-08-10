İş Bankası kârını salgında yüzde 8.4 artırdı

İş Bankası, Koronavirüs salgınının ekonomiyi etkilediği yılın ikinci çeyreğinde kârını bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,4 artış ile 1,58 milyar TL’ye çıkardı.

Vakıf Yatırım’a göre İş Bankası’nın ikinci çeyrekte 500 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırması nedeniyle karşılık giderlerinin artması, iştirak gelirlerinin çeyreksel yüzde 17 azalması ve efektif vergi oranının yükselmesi, net kârdaki yükselişi sınırladı.

Banka’nın ikinci çeyrekte TL mevduat hacmi sektör ortalamasının oldukça üzerinde yüzde 13,4 büyüme gösterirken, TL kredi büyümesi yüzde 7,6 düzeyinde kaldı.

Bankanın Takipteki Krediler Oranı çeyreksel bazda 35 baz puan düşüş ile yüzde 5,7’ye geriledi.

Bankanın 2019 sonunda yüzde 16,4 olan konsolide sermaye yeterlilik rasyosu, gerçekleştirilen 750 milyon dolarlık sermaye benzeri kredi ihracının katkısı ile ikinci çeyrek itibariyle yüzde 19,8 düzeyine ulaştı.

Hedeflerini güncelledi

2020 yıl sonu beklentilerini güncelleyen banka, TL kredi büyüme tahminini yüzde 16-17 aralığından yüzde 30 seviyesine yükseltti.