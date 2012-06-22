İş Bankası: Türkiye yatırım yapılabilir kredi notunu hak ediyor

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye'nin kredi notlarını yatırım yapılabilir seviyenin altında tutan derecelendirme kuruluşlarının haksızlık yaptığını söyledi. Yatırım yapılabilir kritik eşiğin aşılmasını engelleyecek bir şey de olmadığını ifade eden Bali, "İşletme sermayesi ihtiyacından ihracatın finansmanına kadar ciddi planlı ekonomimiz var." dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu Ba2'den Ba1'e yükseltmesi ve görünümünü pozitifte tutmasını yeterli bulmadı. Zaman gazetesinin haberine göre; Bali, kredi derecelendirme kuruluşlarının almış olduğu kararların ülke hazinelerine ve o ülkenin borç verebilecek kurumlarının kapasitelerine doğrudan etkisi olduğunu belirterek; Türkiye'nin, makroekonomik göstergeleri iyi olmayan ama yatırım yapılabilir ülke kategorisindeki bir ülke ile kıyaslandığında, o ülkeye yapılmış olan plasmanların risk ağırlıklarının daha düşük değerlendiğine, bunun da bir fırsat eşitsizliği olduğuna dikkat çekti. Derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch, Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir ülkenin bir kademe, S&P ise iki kademe altında tutuyor.

İş Ban-kası'nın Zeugma antik kenti kazılarına verdiği 5 yıllık destek kapsamında Gaziantep'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Bali, "Hâlâ yatırım yapılabilir ülke notunun altındayız. Bu kritik bir eşik. Aşılmasını engelleyecek bir şey de olmadığı kanaatindeyim. Bunun aşılacağı konusunda da bir makroekonomik engel olmadığı düşüncesindeyim. İşletme sermayesi ihtiyacından tutun ihracatın finansmanına kadar bu ülkenin ciddi planlı bir ekonomisi var. Böyle bir ülkenin hazinesine verilen fonlardan dolayı onu hak etmeyen bir ülkeye göre daha az fon kullandırılması sonucu ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

Bir ülkenin yatırım yapılabilir kategorisinde olmasının aynı sermaye yeterlilik rasyosunda daha fazla kredi imkânına sahip olması anlamına geldiğini ifade eden genel müdür, "Reyting şirketi bir ülkenin notunu yatırım yapılabilir notun altına çekti diyelim. Bu andan itibaren, örneğin Basel II uygulamaları kapsamında yatırım yapılabilir ülke değilseniz ayrı, yatırım yapılabilir ülkeyseniz ayrı risk ağırlıklı varlık olarak değerlendiriliyorsunuz. Türkiye bugün yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmediği veya getirilmediği için bu ülkenin hazinesine yapılan plasmanlar risk ağırlıklı varlıklar olarak caydırılacağından ayrıca kredi verme kapasiteleri daraltılmış oluyor." diye konuştu.

"Yatırım yapılabilir kategorisinde olmanız aynı sermaye yeterlilik rasyosunda daha fazla kredi imkânına sahip olmak anlamına geliyor." diyen Bali, Türkiye gibi dinamik ülkelerin genç nüfus ile buna ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bali "Bu potansiyelde bir ülkenin hazinesine verilen fonlardan dolayı, onu hak etmeyen bir ülkeye göre daha az fon kullandırılması sonucu ortaya çıkacak. Ben de onun için Basel II'ye ilişkin bizim kendi kendimizi cezalandırdığımız mükerrer uygulamalar gözden geçirilip bu konuda finans sisteminin fonksiyonunu daha etkin görebilmesinin yolu açılmalı diyorum." dedi.

Temmuzda yürürlüğe girecek Basel II uygulamalarına da değinen Bali, gözden geçirilip finans sisteminin etkin çalışabilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Bali, büyüme ihtiyacı olan bankacılık sisteminde, yüzde 12 hedef sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) koyup oyun alanının daraltılmasının yeniden düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Bali, Basel II'nin şu anda gelişmekte olan ülkelere yansımalarının daha olumsuz olacağının netleştiğini ve büyümeye müsait dinamikleri olan ülkelerin dinamizminin sınırlanacağını vurguladı. Bali, bu konuda finansal istikrarı tehdit edebilecek boyutlar öngörülerek, kategorik olarak birtakım tedbirler alınabileceğini de ifade etti.



Dünya Mirası 'Muzalar Evi'yle zenginleşiyor



1987 yılında Zeugma Antik Kenti'nde başlayan arkeolojik kazı çalışmalarına bir yenisi İş Bankası'nın desteği ile eklendi. MÖ 300 yılında kurulmuş ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde Birecik Baraj Gölü kıyısında bulunan antik kentteki "Muzalar (Esin Perileri) Evi"nin kazı çalışmaları 5 yıl boyunca banka desteğiyle gerçekleştirilecek. Roma dönemine ait evin Antep'te yapılan tanıtımına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Genel Müdür Adnan Bali ile Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay katıldı.