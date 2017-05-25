İş Bankası Genel Müdürü: Türkiye potansiyelinin çok altında büyüyor

Türkiye’nin potansiyelinin altında büyüdüğüne değinen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, uzun dönemli büyüme perspektifinin ekonomik aktivitenin özüne dönük alanlara yönelmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin 2012 yılından bu yana yüzde 3-4 bandında büyüdüğünü belirten Bali, bu oranların hem Türkiye'nin potansiyelini yansıtmadığını hem de ihtiyaçlarına yetmediğini ifade etti.

Sözcü gazetesinden Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, ekonomide belirli bir büyüme oranını tutturmanın mecburi olduğunu ifade eden Bali, son yıllarda 7 milyonun üzerinde yeni iş yaratıldığını ama işsizlik oranının düşmeyip aksine yükseldiğini dile getirdi.

İş Bankası'nın düzenlediği "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyasına ilişkin basın toplantısı sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adnan Bali, son bir yılda kredilerin üçte birinin inşaat ve konuta kullandırıldığını ve bu durumun sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Ekonomiyi hareketlendiren bir sektör inşaat. Bu yönüyle hızlı büyüme ihtiyacı olan dönemlerde kullanılması bu yönüyle normal. Ama uzun dönemli büyüme perspektifi tabii ki, katma değer yaratacak faaliyetlerin finansmanı, katma değerli ihracatın ve ithalatın finansmanı gibi ekonomik aktivitenin özüne dönük alanlara yönelmesi lazım.”

Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi kullandırımında yılın geri kalanında yavaşlama olabileceğini belirten Bali, beklenen yüzde 20'ler seviyesindeki kredi büyümesinin yüzde 15'in üzerinde dengelenebileceğini söyledi. Bali, İş Bankası olarak KGF destekli 15 milyar TL'ye yakın kredi kullandırdıklarını bu kredilerin yüzde 78'inin yeni kullandırım olduğunu aktardı.

12 milyonluk kitap dağıttı

İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim döneminde başlattığı "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası 10'uncu yılına girdi. Bu yıl 1 milyon çocuğa ‘Astronotlar Üşür Mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar Kitabı" hediye edeceklerini bildiren İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kampanyanın 10. yılında dağıtılacak kitaplarla birlikte çocuklara 10 yılda 12 milyonu aşkın kitap hediye edilmiş olunacağını aktardı. Bali, genç nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek eğitime, bilime, araştırmaya daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.