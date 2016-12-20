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Ekonomi

İş Bankası Genel Müdürü: Firmalar 2017'de borç ödemede zorlanabilir

"ABD'nin faiz kararları dolayısıyla beklenenin üzerinde dalgalanma yaşanıyor"

20 Aralık 2016 17:28

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2017’de firmaların mali yapılarında bozulma yaşanabileceğini, bu durumun borç geri ödemelerinde sıkıntıya neden olabileceğini söyldi.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Bali, bugüne kadar sistematik bir risk yaratmasa da son dönemde Türk Lirası'ndaki değer kaybının ivme kazanmasının bazı firmaların mali yapılarında bozulma ve geri ödeme güçlüğü çekmelerine neden olabileceğini söyledi. Söz konusu risklerin 2017 yılına ilişkin öne çıkan riskler arasında yer aldığını belirten Bali, “Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin korunması açısından yakından takip edilmesi önem arz ediyor” diye konuştu.

Kredi büyümesi açısından, 2017 yılında tüketim eğiliminin devamı ve yatırım iştahındaki gelişmeler ile birlikte bankaların sermaye yeterlilik oranlarının seyrinin belirleyici olacağını aktaran Bali, son dönemde ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına alınan bir dizi tedbirler nedeniyle bankacılık sektörü için 2017 yılında kredi büyümesinin, 2016 yılının üzerinde seyretmesini beklediklerini ifade etti.

 

"Öncelik aktif kalitesi"

 

Bali, “Mevduat tarafında ise kredi/mevduat rasyolarının yatay veya aşağı yönlü seyrine imkan tanıyan bir gelişim olacağını düşünüyoruz. Mevduat dışı fon kaynaklarının yurtdışından temininde de sıkıntı yaşanmayacağını tahmin ediyoruz” dedi.

2017 yılında bankacılık sektörünün karşılaşacağı konular hakkında da açıklama yapan Adnan Bali şöyle devam etti:

“2017 yılında bankaların finansal sonuçlarını etkileyebilecek en önemli hususlar arasında global piyasalarda ABD'nin faiz kararları dolayısıyla beklenenin üzerinde dalgalanma yaşanması ve Avrupa'daki yoğun seçim ve referandum gündeminin yaratabileceği siyasi riskler ve yakın coğrafyamızdaki siyasi-jeopolitik gelişmeler, yasal düzenlemelerin kârlılık ve sermaye yeterliliği üzerindeki etkisi ve rekabet ortamındaki gelişmeler olarak sıralayabiliriz. Bu ortamda, aktif kalitemizin korunması öncelikli gündem maddelerimizden biri olmaya devam edecek.”

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