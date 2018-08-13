İş Bankası Genel Müdürü Bali: Çok ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, piyasalarda son günlerde yaşanan hareketler için "Çok ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye'nin en büyük özel bankasının genel müdürü Adnan Bali, Bloomberg HT yayınında 'Türkiye'nin çok ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıya olduğunu' söyledi.

Bali, Türkiye'nin son dönemde yaşadıklarının ekonomik temellerle izah edilemeyeceğini ifade etti.

Bali "Bankalarımızda hiçbir sorun görünmüyor. Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok" dedi.

"Söylem değil, eylem zamanı"

Kurun geldiği seviye açısından Türkiye'nin hızlı bir şekilde aksiyon alması gerektiğini söyleyen Bali "Şu an artık söylem değil eylem zamanı. Her durumda almamız gereken ekonomik önlemler var" dedi.

“Mevduat çekilişi söz konusu değil"

Bali ayrıca bankalarından mevduat çekilişinin de söz konusu olmadığını söyledi. Bali, geçen hafta bankanın döviz alım satımlarında nötr bir seviye olduğunu belirtti.

"Birçok krizi izledim, bunu farklı buluyorum"

Daha sonra NTV’ye konuk olan Bali, özetle şöyle konuştu:

"Bizim bankamızın döviz alış satış arasında neti nötr. Alan da satan da var. Bu nasıl yukarı gidiyor. Asya'da gördük, düşük hacimlerle. Dijital sistemlerle tetiklenebilecek işlemler de var. Döviz masasında yönetici olarak işe başlayalı 1992'den beri birçok krizi izledim. Bunu farklı buluyorum. Bu doğru değil. Saldırı niteliğinde fiyatlar oluştu. İyi bilinçlendirilmiş siyaseti de buna göre oluşturulmuş bir tabloda kimse böyle spekülatif ataktan sonuç alamaz. Ekonomik değilse bunun gerekçesi sadece ekonomik önlemlerle içinden çıkılması mümkün değil."

“Bu ülkeyi kuranlar bundan daha kolay şartlarda değildi"

Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Şu anda karşılaştığımız zorluklar bu ülkeyi kuranlar bundan daha mı kolay şartlardaydılar. Büyük fedakarlıklar yapıldı. Yurtdışına fon çıkartmak, şunu, bunu yapmak. Kazancını servetini bu ülkeden kazanan insanların bunları yurtdışına taşıması kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir toplumsal hadisedir. Bu ülkenin sadece refahını paylaşmak için mi bir araya gelmiş topluluğuz biz. Biz bir milletiz. Bir eylem yapan kişi kendi adına faydalar oluşturduğunuz düşünürken bir de dönüp memleketine bakmalı.

“Faiz dahil, hiçbir enstürmana başvurma tereddütü olmamalı"

Hiçbir enstrümanın diğerine nazaran başvurulması konusunda tereddütlü olunmamalıdır, faiz dahil. Bunların gereklerini yapmakta tereddüt etmemeliyiz. Faiz iyi bir şey değil. Kararlar alırken teknik çerçevesinin siyasi çerçeveden ayrı olarak kendi kurallarıyla yürüdüğünün hissedilmesi lazım. Yeri gelir içiniz kan ağlaya ağlaya faize başvurursunuz. Kompleksin içinde olmamalıyız. Konuştuğumuz faizin mutlak seviyesi değil, bu tür enstrümanların kullanabilme esnekliği. Kolay bir faizle ekonominin makroekonomik temellerinin gerektirdiği faizin altında faizle borçlanıyorsanız serberstçe cephane veriyorsunuz gidin döviz alın diye. Bu yeterli bir neden mi hayır? Zamanlı tepkileri verince mutlaka etkileri olur.

“Ayşe Teyze’nin ne işi var dövizle?"

Kimse bilmediği sularda yüzmesin. Dolarda, euroyla geliri, borcu alacağı olmayan kişinin dövizle işi olmamalıdır. Bir dolar bile tasarruf amaçlı alımım olmadı. Bugün de dün de. Nedeni şu; gelirim harcamam TL. Şunu tavsiye ederim; Ayşe Teyze'nin ne işi var dövizle?