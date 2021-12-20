İş Bankası Genel Müdürü Aran: Sermaye kontrolü akıldan geçmezken, belirli bir kesim, vatandaşlarımızın bu yönde hareket etmesini istiyor

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yeni dönemde ekonomide yaşanan gelişmeler konusunda iletişim dilinin önemine dikkat çekti.

Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Aran, "Vatandaşlarımızın bu ortamda paniğe sevk edilmesinin önlenmesi adına iletişimimizin çok açık, net ve güçlü bir şekilde, ısrarla ve kararlılıkla yapılması gerekiyor" dedi.

Aran, açıklamasında, "Ortada hiçbir şekilde paniğe neden olabilecek bir durum yokken, kambiyo rejimi değişikliği, sermaye kontrolü akıldan geçmezken, belirli bir kesim vatandaşlarımızın bu yönde hareket etmesini istiyor. Bu gerçekten art niyetli bir eylemdir. Net olarak böyle bir düşüncenin olmadığını, döviz ihtiyacı olanın döviz alabileceğini, bozdurmak isteyenin bozdurabileceğini, parasını istediği anda değerlendirebileceğini, hafta sonunda Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile yaptığımız toplantıdan sonra bu netlikte söyleyebiliyorum" diye konuştu.