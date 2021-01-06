İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Mart sonunda genel kurul itibariyle görevi bırakıyorum

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kurumda 34 yılı aşkın süredir görev yaptığını, kurumun geleneklerine ve felsefesine bağlı olarak “Mart sonunda genel kurul itibariyle görevi bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

"Toplantı planlıydı, yabancı haber ajansının haber yapma şehvetine yenik düşmesi nedeniyle oldu"

Bali düzenlediği basın toplantısında, "Bu toplantıyı biz dün sosyal medya veya bir kısım haber sitelerine düşen haberler nedeniyle yapmış değiliz. Önceden planladık, sizlere de o çerçevede duyurmuştuk. Sapma dünkü haberlerin bu şekilde ortaya çıkmasıdır. O da yabancı haber ajansının haber yapma şehvetine yenik düşmesi nedeniyle olmuştur. Yanlıştır da esas itibariyle. En doğru bilgileri baştan itibaren planladığımız gibi sizlerle paylaşma imkânını bulmuş oldum." dedi

"Genel kurul irade gösterirse yönetim kurulunda görev yapmaya devam edeceğim"

Bali, "1 Nisan 2011 tarihinden bu yana büyük bir gurur ve mutlulukla onurla sürdürdüğüm genel müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan genel kurul tarihi itibariyle bırakacağım. O tarihe kadar İş Bankası Genel Müdürü olarak görevime devam ediyorum. Genel kurul irade gösterirse yönetim kurulunda görev yapmaya devam edeceğim. Bu bizim geleneklerimiz arasında vardır. O çerçevede devam edeceğim." diye konuştu.

İş Bankası'nın '35 yıl' kuralı

Bali, "Neden böyle bir karar aldım? İşte haber içerikleriyle ilgili kısmı buradan daha iyi anlayacaksınız. Biz kurum olarak kurallar ve prensiplerle yönetilen bir yeriz. Hiçbir şey kişilere, keyfi birtakım kararlara bağlı değildir. İş Bankası’nda dahili olarak icrai görevde çalışmanın bir üst sınırı vardır. 35 yıl kuralı, hepimiz uyarız. Yönetim Kurulu’nda yer alabilirsiniz, dışarıdan destek verebilirsiniz ama icrai görev yapamazsınız. Ben bu çerçevede bakıldığında 1 Aralık 1986’da bankaya müfettiş yardımcısı olarak girdim. 34 yılı geçmiş durumdayım. Dolayısıyla kurallarımız ve mekanizmalarımız işliyor." ifadesini kullandı.

"Hayatta bazıları parayla, bazıları makamla vedaşalamaz"

Bali, "Sürpriz, beklenmeyen işler değil. Böyle bir prensibimiz olmasa da ayrılmayı düşünüyordum. Çünkü 10 yıl genel müdürlük, 5 yıl genel müdür yardımcılığı, 15 yıl üst düzey yöneticilik bu ülkede ziyadesiyle yeterlidir. Genç, donanımlı nesil geliyor arkadan. Varsa tecrübeniz, birikiminiz başka şekillerde de sunun onlara. Önlerini ve yollarını açın. Sadece kurala uymak değil, felsefesine de inandığım için bu çerçevede hareket ediyorum. Hayatta önemli olan bir şeylerden bir tanesi de final yapabilmektir. Final yapmayı bilmektir. Ben şöyle ifade ederim bunu, yanlış anlaşılmalara da şey olmasın, hayatta bazıları parayla, bazıları malla, bazıları makamla vedalaşamaz. Ama uçtan uca bir sorumluluğu götürebilmek için bunlarla ilgili doğru kararları verebilmek gerek." değerlendirmesini yaptı.

Bali açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün gururla şunu söyleyebilirim size, İcra Kurulu’nda 12 Genel Müdür Yardımcımız var. Her bir arkadaşımızın pozisyonunu ikame edecek en az üç adayımız var. Ben bunun İş Bankası’nın en büyük varlığı olduğunu düşünüyorum. Üst düzey yöneticinin sorumluluğu geleceğe yönelik sorumlulukları alabilmesidir. Biz burada ehliyete, liyakate bağlı çalışmalara sahibiz."

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