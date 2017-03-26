İş Bankası Genel Müdürü: 19 yılda kazanabildiğimiz ‘yatırım yapılabilir ülke’ notunu son 3 yıl içinde kaybettik!

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye’nin 19 yıl boyunca çalışarak kazandığı yatırım yapılabilir ülke notunu 3 yılda kaybettiğini, bu yüzden yeni bir hikâye yazılması gerektiğini söyledi.

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, Uludağ Zirvesi'nin ikinci gününde ‘Feragat' başlığı ile düzenlenen toplantıya katılan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye'nin son 3 yılda yaşadığı seçim süreçleri, komşu ülkeler ile zora giren ilişkiler ve son olarak yaşanan darbe girişiminin ardından yatırım ve kredibilite anlamında büyük kayıplar yaşadığına dikkat çekti.

Bali, “Sonuç olarak 19 yılda kazanabildiğimiz yatırım yapılabilir ülke notunu son 3 yıl içinde kaybettik. Çatışma, uzlaşmasızlık ve mutabakatsızlık yerine gerçekçi bir anlayış ile uyumlu bir politika yaratmamız gerekiyor. Bunun yaratığı uyumdan hepimizin istifade ediyor olmamız gerekiyor. Önemli olan iddialarınız ile imkanlarınız arasında gerçekçi kabul edilebilir bir bağlantı olması” uyarısını yaptı.

İş dünyası, bankacılık sektörü ve hükümetin ekonomideki sıkıntıları düze çıkabilmesi için feragat etmesi gereken konuları aktaran Bali, son üç yıllık süreçte sermaye çıkışı ve doların doludizgin yükselişine neden olduğunu aktardı.

"Şimdi yeniden bir hikaye yaratmalıyız"

Konuşmasında “Zaten sermayesi kıt olan bir ülkede üç beş nesilde ancak bir araya getirilmiş değerleri bankacılığın acun kararlarına ya da diğer sektörlerin asimetrik gücüne kurban edecek değiliz” diye konuşan Bali, cari gündemlerin iş dünyasını sıkıştırmasına ve moral bozmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırımı kredi yapılabilir notu olmadığı bir dönemde aldığını hatırlatan Bali, şöyle devam etti:

“Ancak o dönemde Türkiye'nin bir hikâyesi vardı. Şimdi yeniden bir hikaye yaratmalıyız. Sıra dışı gündemlerimiz bir miktar ayıklanırsa sistemi rehabilite ederek gündemden ileriye gidebiliriz.”

" 260 milyar dolar borç batağında olan özel sektör..."

Yıldırım Holding CEO'su Yüksel Yıldırım, Gezi olayları öncesinde Türkiye'ye girmek için sıraya giren yabancının artık Türkiye'ye gelmek istemediğini kaydetti. Türkiye'nin çok zor zamanlardan geçtiğini ve artık dışarıdaki yatırımcıya Türkiye'de neler yaşandığını anlatmakla vakit geçirdiklerini aktaran Yıldırım, “Feragat zamanında elimizden gelenin fazlasını yaptık biz, ama daha iyisi için hükümetimizin ve karar verici mercilerin bizleri anlayıp şu an 260 milyar dolar borç batağında olan özel sektör ve bankalara destek vermesi gerekir” dedi.

"Yatırım izni alamıyoruz"

Yıldırım, apolitik bir şirket olarak büyümeye çalıştıklarını ancak yatırım süreçlerinin bakanlıkta imzadan çıkamadığını kaydetti. Bazı şirketlerin şov yapmaya başladığını ancak pek çok şirketin yüzlerce istihdama sessiz sedasız imza attığını aktaran Yıldırım, Çanakkale'de devreye almak istedikleri 5 milyar dolarlık yatırımın bakanlık masasında beklediğini dile getirdi. Yıldırım, bu ülkeye yatırım yapmak için ağladığını ancak izinleri alamadığını aktardı.