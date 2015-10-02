İş Bankası Başkanı: Büyüme imkânı yok

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, son 10 yılda yukarı doğru ivme kazanan Türk bankacılık sektöründe bu dönemin artık geride kaldığını söyleyerek, "Özkaynaklarımız Türk Lirası, ancak finansman hep dövizden. Son kur artışıyla artık büyüme imkanı kalmadı. Banka sermayedarları da artık iştahlı değil. Türkiye için son 10 yıldaki o şahlanan bankacılık dönemini geride bıraktı diye düşünüyorum" dedi.

BloombergHT'ye konuşan, Özince mevcut kötü durumunda daha da kötüye gitmesini beklemediğini belirterek "Yüzde 10'lu büyümelere ulaşacak dinamik var. Özkaynak karlılığı hala birçok ülkeye parmak ısırtacak düzeyde" ifadelerini kullandı.

Söyleşiden bir bölüm şöyle:

Sorun gördüğünüz önümüzdeki dönemle ilgili endişelerinizi açar mısınız?

Kamu otoritesi kazanılan karların dağıtımına kısmen izin veriyor. Yani sermayeye eklenmesini arzu ediyort çoğunlukla Bu da banka sermayedarlarının gerek ülkemiz yerli banka sermayedarlarının gerekse borsanın lokomotifi olan bankalarımıza yatırım yapan yabancı portföy yatırımcılarının bankacılık sektörünü artık biraz beklentilerini arkaya itti. Bu ciddi bir sorun bizim için çünkü sektöre sermaye lazım.

Türkiye'yi büyütecek bankacılık sektörüne önce sermaye lazım. Ben şöyle öngörüyorum: Önümüzdeki dönem sektör sermaye temini açısından geçen 10 seneye göre sorun yaşayacağını öngörüyorum. Daha doğrusu elinin o kadar rahat olmayacağını öngörüyorum. Zaten banka kredileri ve mevduattaki gelişmeler de şu anda yavaşlama gösteriyor.

Türkiyede bir bankacılık krizi olabilir mi?

Böyle şeylere kulak asmamak lazım. O zaman ileride Amerikada da bir bankacılık krizi olabilir. Döviz borcu risk olarak gösteriliyorsa -tabiki riski vardır bunun- her türlü borcun riski vardır. Peki biz nasıl oluyor da bütün olumsuzraporlara rağmen finansman sıkıntısı çekmeden dış borç alabiliyoruz? Biz önceleri 100 spreadle borç alırken bugün 300 spreadle alıyoruz.

TCMB ve Sadeleşme çabaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Merkez Bankası politikaları ile ilgili olumsuz konuşmamaya çok özen gösterdim. Ancak bir eleştiriye katılıyorum. O da anlaşılır olmak. Yabancı yatırımcı burda faiz politikası açısından öngörülebilirlik istiyor ve Merkez Bankası geçmişte ödüllere layık olmuş poltikasını irdeleyemiyor. Faiz politikasının daha anlaşılabilir olmasını bekliyor yabancılar.