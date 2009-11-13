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Ekonomi

İş Bankası 9 ayda 2.2 milyar kâr etti

Türkiye İş Bankası’nın 9 aylık konsolide net kârıı yüzde 33 artışla 2 milyar 21 milyon TL’ye ulaştı.

13 Kasım 2009 02:00

Türkiye İş Bankası’nın 9 aylık konsolide net kârı 2 milyar 21 milyon TL’ye ulaştı.Aktif büyüklüğü 122 milyar 303 milyon TL’ye, özkaynaklarını 14 milyar 510 milyon TL’ye ulaşan bankanın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla brüt kârı yüzde 45, net kârını ise yüzde 33 artırdı.

Yapılan açıklamada, yüzde 10’luk artıyla 69 milyar 390 milyon TL ulaşan mevduatta özel bankalar arasındaki İş Bankası’nın lider olduğuna dikkat çekilirken, bankanın 1.067’ye ulaşan yurtiçi şube 22 bin 258’e yükselen personel sayısıyla da en büyük özel banka olduğu vurgulandı.

Doğru strateji ürünü

İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, bu verilerin ‘İş Bankası’nın başarıyla uyguladığı doğru stratejilerinin ürünü” olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Krizin etkilerinin hissedilmeye devam edildiği bu dönemde İş Bankası kredi politikalarını ihtiyatlılık prensibinden taviz vermeksizin, sağlam bir zemin üzerinde yürütmeye gayret etti ve bunda da önemli ölçüde başarılı oldu. Banka’nın konsolide kredi hacmi, altıncı ay sonundaki seviyesini koruyarak 50 milyar 100 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, yasal takibe intikal eden kredileri için yüzde 100 karşılık ayırma politikasından bu dönemde de taviz vermeyerek ihtiyatlı tutumunu bu konuda da sürdürdü. Krizin etkilerinin yılın son çeyreğinde de hissedilmeye devam edeceğinin ve daralan faiz marjları çerçevesinde önümüzdeki yılda sektörün kârlılık performansının düşeceğinin öngörüldüğü bir ortamda, İş Bankası ihtiyatlı tutumunu sürdürmeye, randımanlı ve kaliteli işleri tercih etme konusundaki politikasından ödün vermemeye devam edecektir.”

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