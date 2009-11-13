İş Bankası 9 ayda 2.2 milyar kâr etti



Doğru strateji ürünü



İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, bu verilerin ‘İş Bankası’nın başarıyla uyguladığı doğru stratejilerinin ürünü” olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Krizin etkilerinin hissedilmeye devam edildiği bu dönemde İş Bankası kredi politikalarını ihtiyatlılık prensibinden taviz vermeksizin, sağlam bir zemin üzerinde yürütmeye gayret etti ve bunda da önemli ölçüde başarılı oldu. Banka’nın konsolide kredi hacmi, altıncı ay sonundaki seviyesini koruyarak 50 milyar 100 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, yasal takibe intikal eden kredileri için yüzde 100 karşılık ayırma politikasından bu dönemde de taviz vermeyerek ihtiyatlı tutumunu bu konuda da sürdürdü. Krizin etkilerinin yılın son çeyreğinde de hissedilmeye devam edeceğinin ve daralan faiz marjları çerçevesinde önümüzdeki yılda sektörün kârlılık performansının düşeceğinin öngörüldüğü bir ortamda, İş Bankası ihtiyatlı tutumunu sürdürmeye, randımanlı ve kaliteli işleri tercih etme konusundaki politikasından ödün vermemeye devam edecektir.”