İş Bankası 9 ayda 2.2 milyar kâr etti

Yapılan açıklamada,
yüzde 10’luk artıyla 69 milyar 390 milyon TL ulaşan mevduatta özel
bankalar arasındaki İş Bankası’nın lider olduğuna dikkat çekilirken,
bankanın 1.067’ye ulaşan yurtiçi şube 22 bin 258’e yükselen personel
sayısıyla da en büyük özel banka olduğu vurgulandı.
Doğru strateji ürünü
İş
Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, bu verilerin ‘İş Bankası’nın
başarıyla uyguladığı doğru stratejilerinin ürünü” olduğunu belirterek,
şunları söyledi: “Krizin etkilerinin hissedilmeye devam edildiği bu
dönemde İş Bankası kredi politikalarını ihtiyatlılık prensibinden taviz
vermeksizin, sağlam bir zemin üzerinde yürütmeye gayret etti ve bunda
da önemli ölçüde başarılı oldu. Banka’nın konsolide kredi hacmi,
altıncı ay sonundaki seviyesini koruyarak 50 milyar 100 milyon TL
düzeyinde gerçekleşirken, yasal takibe intikal eden kredileri için
yüzde 100 karşılık ayırma politikasından bu dönemde de taviz vermeyerek
ihtiyatlı tutumunu bu konuda da sürdürdü. Krizin etkilerinin yılın son
çeyreğinde de hissedilmeye devam edeceğinin ve daralan faiz marjları
çerçevesinde önümüzdeki yılda sektörün kârlılık performansının
düşeceğinin öngörüldüğü bir ortamda, İş Bankası ihtiyatlı tutumunu
sürdürmeye, randımanlı ve kaliteli işleri tercih etme konusundaki politikasından ödün vermemeye devam edecektir.”