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Ekonomi

İş Bankası, 745,5 milyon TL'lik alacağını sattı

Takipteki krediler portföyünün 745,5 milyon TL'lik bölümü 71,9 milyon TL'ye satıldı

17 Mart 2021 23:15

Türkiye İş Bankası, takipteki krediler portföyünün 745 milyon 485 bin 561 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarının 71 milyon 850 bin TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle devredildiğini duyurdu.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan ihaleler sonucunda Bankamız takipteki krediler portföyünün 745 milyon 485 bin 561 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız, 71 milyon 850 bin TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Emir Varlık Yönetim AŞ, İstanbul Varlık Yönetim AŞ, Gelecek Varlık Yönetimi A., Hedef Varlık Yönetim AŞ ve Arsan Varlık Yönetim AŞ'ye devredilmiştir."

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