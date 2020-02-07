İş Bankası, 468 milyar aktifle yine lider

Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü, 2018 yılsonuna göre %12,4 oranında artarak 2019 yılsonu itibarıyla 468,1 milyar TL’ye ulaştı ve böylelikle İş Bankası, “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını korudu.

Dünya gazetesinin haberine göre; İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında “İş Bankası olarak, kaynaklarımızı ülke ekonomisine finansman desteği sağlamak için etkin bir şekilde kullanmaya devam ettik. 2019 yıl sonu itibarıyla nakdi kredi hacmimiz 289,2 milyar TL’ye ulaşırken, kredilerimizin toplam aktif içindeki payı %61,8 seviyesinde gerçekleşti. 93 milyar TL tutarındaki gayri nakdi kredi hacmimiz ile birlikte krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız toplam destek 382,2 milyar TL oldu” dedi.

İş Bankası, 2019 yılında toplam 6,1 milyar TL net kâr elde etti. Banka, 2018 yılsonuna göre %18,4 oranında artarak 58,9 milyar TL seviyesine ulaşan özkaynak büyüklüğü ile özel bankalar arasında ilk sırada yer aldı. Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı %17,9 seviyesinde gerçekleşti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.