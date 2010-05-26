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Ekonomi

İş Bankası 1500 kişi alacak

İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, 2010 yılında İş Bankası'nın eleman alımının devam edeceğini, 1500 kişi almayı planladıklarını aç

26 Mayıs 2010 03:00

T24- İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, geçen yıl 2.400'ün üzerinde yeni çalışana istihdam olanağı sağladıklarını belirterek, "2010 yılında İş Bankası'nın eleman alımı devam edecek. 1.500 civarında bir rakam ümit ediyoruz" dedi.


Özince, sürekli seçim psikolojisinde olmak ve seçime endeksli yaşamanın Türk toplumunun her açıdan çok ihtiyacı olduğu reformları da erteletmemesi gerektiğini bildirdi.
Özince, Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayiciler Derneğinin (YİSAD) toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Avrupa ve ABD'de üzerinde tartışılan kararların Türkiye'deki piyasalara etkisine ilişkin bir soru üzerine, en önemli etkinin sermaye kuralları açısından olacak gibi göründüğünü söyledi.


ELEMAN ALIMI DEVAM EDECEK


İstihdamla ilgili de Özince, işsizliğin Türkiye gibi nüfusu genç olan bir ülkede önemli sorun olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

''İstihdam konusunda daha çok eksiğimiz var. Çok daha iyi olmamız lazım. Özellikle de katma değerli alanlarda istihdam imkanlarını açmamız lazım. Ama çuvaldızı kendimize de batırıp hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Ben İş Bankası özelinde 2009 yılında 2.400'ün üzerinde yeni çalışana istihdam olanağı sağlamaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. 2010 yılında İş Bankasının eleman alımı devam edecek. 1.500 civarında bir rakam ümit ediyoruz.''


SİYASİ TEREDDÜT TAŞIYANLARA KATILMIYORUM


Siyasi gelişmelere yönelik de Özince, Türkiye'ye ilişkin siyasi tereddüt taşıyanlara katılmadığını kaydederek, ''Seçim de olsa burada bir tereddüt doğuracağını düşünmem. Ancak sürekli seçim psikolojisinde olmak ve seçime endeksli yaşamak Türk toplumunun her açıdan çok ihtiyacı olduğu reformları da erteletmemelidir. Benim endişem bu... Siyasi gündem bunu engellememeli'' değerlendirmesinde bulundu.

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