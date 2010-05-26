İş Bankası 1500 kişi alacak

T24-



Özince, sürekli seçim psikolojisinde olmak ve seçime endeksli yaşamanın Türk toplumunun her açıdan çok ihtiyacı olduğu reformları da erteletmemesi gerektiğini bildirdi.

Özince, Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayiciler Derneğinin (YİSAD) toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Avrupa ve ABD'de üzerinde tartışılan kararların Türkiye'deki piyasalara etkisine ilişkin bir soru üzerine, en önemli etkinin sermaye kuralları açısından olacak gibi göründüğünü söyledi.





ELEMAN ALIMI DEVAM EDECEK





İstihdamla ilgili de Özince, işsizliğin Türkiye gibi nüfusu genç olan bir ülkede önemli sorun olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



''İstihdam konusunda daha çok eksiğimiz var. Çok daha iyi olmamız lazım. Özellikle de katma değerli alanlarda istihdam imkanlarını açmamız lazım. Ama çuvaldızı kendimize de batırıp hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Ben İş Bankası özelinde 2009 yılında 2.400'ün üzerinde yeni çalışana istihdam olanağı sağlamaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. 2010 yılında İş Bankasının eleman alımı devam edecek. 1.500 civarında bir rakam ümit ediyoruz.''



SİYASİ TEREDDÜT TAŞIYANLARA KATILMIYORUM





Siyasi gelişmelere yönelik de Özince, Türkiye'ye ilişkin siyasi tereddüt taşıyanlara katılmadığını kaydederek, ''Seçim de olsa burada bir tereddüt doğuracağını düşünmem. Ancak sürekli seçim psikolojisinde olmak ve seçime endeksli yaşamak Türk toplumunun her açıdan çok ihtiyacı olduğu reformları da erteletmemelidir. Benim endişem bu... Siyasi gündem bunu engellememeli'' değerlendirmesinde bulundu.