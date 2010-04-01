İş Bankası 1000 kişi alacak

T24 - İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, Geçen yıl 2.500 kişiyi işe aldıklarını, bu yıl da problem olmazsa 1.000 kişiyi işe alacaklarını kaydetti.



Özince, ekonomiyle ilgili beklentilerinin olumsuz olmadığını, 2010'un göreceli olarak daha olumlu yaşanacağını düşündüklerini vurguladı.



2010 yılında en önemli konuların yine üretim, istihdam olacağını ve bunlarda iyileşme gerçekleşmedikçe bankacılık sektöründe geçtiğimiz yıllarda en önemli unsur olan büyümenin gerçekleşemeyeceğini belirten Özince, 2009 yılında çok iyi rakamlarla açıklanan karlılığın başlı başına hiçbir şey ifade etmediğini, sektörün son dönemde değineceği övünülecek unsurlardan birinin belli başlı bankaların çok ciddi büyümeler kaydetmesi olduğunu söyledi.



Bankaların karları üzerinde çok durulduğuna dikkati çeken Özince, ''Karların uzun yıllardır sürdüğü dikkati çekiyor. Ama hep beraber izlediğimiz gibi bu konuda çok akılcı politikalar izlemekte Türkiye. Türkiye'nin krizle ilgili tek övünülecek konusu bankacılık sektörünün güçlülüğü değildir. Burada önemli olan, son yıllarda, 2001 krizi sonrası dönemde izlenen sermaye politikalarının bugün nasıl semeresinin görüldüğüdür'' dedi.





Aktifler 23 kat büyüdü



İş Bankasının son 10 yılda aktiflerini yaklaşık 23 kat büyüttüğünü, enflasyondan arındırıldığında 10 yılda 4 kat büyümenin söz konusu olduğunu, bu dönemde kredilerin 27 kat büyüdüğünü, mevduat artışının ise 22 kat olduğunu bildirdi.



Geçen yıl 2.500 kişiyi işe aldıklarını anlatan Özince, bu yıl problem olmazsa 1.000 kişiyi işe alacaklarını kaydetti.



Özince, sektörün geçen seneye şube kapatmalarla başladığını, İş Bankasının ise şube açmaya devam ettiğini vurgulayarak, ''Çok da olumlu sonuçlarını gördük. Kahramanlık yapmıyoruz. Yaptığımız yatırımların, adımların karşılığını olumlu olarak alıyoruz. Geçen yıl 60 tane şube açtık. Şube sayısında 1.093 adede ulaştık. Şube kapatıyoruz da... Son 10 yılda bugün itibariyle 350 tane şube açmışız. 99 tane de kapatmışız veya birleştirmişiz. Ancak 10 yıl içinde yaklaşık 251 şube artırarak şube hacmimizi de neredeyse yüzde 25'in üzerinde, 30'lar civarında artırmışız. 2010 yılında da 62 şube açmayı programlıyoruz'' şeklinde konuştu.







