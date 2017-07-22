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İş arkadaşları şikayet etti; 'Hero' tişörtlü 2 işçi gözaltına alındı

Sakarya'da 'Hero' yazılı tişört giyen 2 fabrika çalışanı gözaltına alındı

22 Temmuz 2017 02:27

Sakarya'da İngilizce 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört giyen 2 fabrika çalışanı gözaltına alındı.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan B.C.S. ile ismi açıklanmayan bir kadın işçinin Türkçesi 'kahraman' olan İngilizce 'Hero' yazılı tişört giydiklerini gören mesai arkadaşları şikayette bulundu. 

Jandarma fabrikaya gelerek 2 işçiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. 2 kişinin ifadesi alınırken, soruşturma başlatıldı.

Konya'da da gözaltı

Sputnik'te yer alan habere göre, Konya'da da aynı tişörtü giyen bir genç, ihbar üzerine gözaltına alındı. Tişörtü 5 ay önce aldığını ve herhangi bir mesaj verme niyeti olmadığını belirten M.K., Terörle Mücadele ekiplerinin incelemelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah 08.30 sıralarında Alaaddin Bulvarı üzerinde bulunan otobüs duraklarında meydana geldi. İddiaya göre '155 Polis İmdat' hattını arayanlar, kent merkezinde, üzerinde, Türkçe anlamı 'kahraman' olan 'Hero' yazılı tişört giyen ve sırt çantalı bir kişinin şüpheli hareketleri olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, 'Hero' tişörtlü M.K.'yı otobüs duraklarında yakaladı. Terörle Mücadale ekipleri tarafından incelenen M.K.'nın, herhangi bir suç kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Tişörtü 5 ay önce bir mağazadan aldığını ve herhangi bir mesaj verme niyeti olmadığını belirten M.K., yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı.

 

 

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