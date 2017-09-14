İş arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da tekstil işçisi 30 yaşındaki Ozan Ü., aynı işyerinde çalıştığı 34 yaşındaki Sami Aydın\'ı aralarında çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde baraj kenarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan ikisi de Vişne Caddesi üzerindeki bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Ozan Ü.ve Sami Aydın konuşmak için sözleşti. Ozan Ü.\'ye ait araçla ikili Demirtaş Mahallesi\'ndeki ormanlık alana gitti. Burada konuşurken çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ozan Ü. aracından aldığı av tüfeği ile Sami Aydın\'ın bacağına bir el ateş edip kaçtı. Sami Aydın kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ozan Ü.\'yü yakalamak için çalışma başlatırken, olayda yaşamını yitiren Sami Aydın\'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.



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