-İŞ ARAYANLARA PSİKO TEKNİK TEST İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, çalışan ve iş arayanlar için özel tedbirler aldıklarını ifade ederek, ''Bize iş aramak için gelen herkese bir test yapacağız. Önümüzdeki dönemden itibaren iş aramak için gelenlere test yapacağız. Daha çok psiko teknik testler bunlar. Kişilerin kimliğini, psiko sosyal özelliklerini ve nihayet mesleki temayüllerini tespit edeceğiz'' dedi. Dinçer, ''Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri 10 Projesi''nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de özellikle işletmelerin açık pozisyonlarının karşılanması ve piyasa ihtiyacına uygun eleman konusunda iki tür uyum sorunu bulunduğunu söyledi. Bunlardan birinin mesleki ihtiyaçlar ile iş arayanların kabiliyetleri arasındaki uyumsuzluk, diğerinin de eleman arayanlarla iş arayanlar arasındaki köprülerdeki uyumsuzluk olduğunu vurgulayan Dinçer, bu açıdan UMEM projesinin bu sorunların çözümünde bir deneme mahiyeti taşıdığını kaydetti. Piyasa ihtiyacını esas alan bir yaklaşımı ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Dinçer, bütün dünyada, bugün giderek, insanların uzmanlaştığı ve uzmanlık üzerine rekabetin yapıldığı bir çalışma hayatına doğru gidildiğini belirtti. Bakan Dinçer, ''İşsizlerimize gerçek anlamda iş bulmak istiyorsak, öncelikle onlara meslek kazandırmamız gerekiyor'' diye konuştu. İŞKUR'un son yıllarda iş arayanlara meslek kazandırma çabalarına ağırlık verdiğini anlatan Dinçer, İŞKUR'un 2002'de 1800 kişiyi, 2008'de 35 bin kişiyi eğittiğini anımsatarak, 2009'da ise 167 bin, 2010'da da 162 bin kişiyi eğiterek onlara meslek kazandırdıklarını ve yüzde 23'üne eğitimden sonra iş imkanı sağladıklarını bildirdi. Ömer Dinçer, 2011 yılında ise ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla 400 bin kişiyi eğitmeyi ve yüzde 40'ını da istihdam etmeyi planladıklarını söyledi. UMEM projesi kapsamında, eğitim alanların yüzde 90'ının, diğer kapsamdakilerin ise yüzde 25-30'lar civarında olanını istihdam etmeyi hedeflediklerini anlatan Dinçer, bunun önemli bir gelişme olduğunu, ancak yeterli olmadığını dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, iş arayanlarla eleman arayanlar arasında köprü kurulması konusunda Türkiye'de bu görev veya fonksiyonu icra edecek şirket veya kurumların bulunmadığını, şimdiye kadar İŞKUR'un da katı bir bürokratik mekanizma olarak bu ihtiyaçlara cevap veremediğini ifade etti. -ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE İŞKUR- Onun dışında özel sektörde veya başka kanallarda da çalışmak isteyenle eleman arayan arasında köprüyü kuracak düzenlemelerle, mekanizma ve kanalların oluşturulamadığını aktaran Dinçer, bir taraftan özel istihdam bürolarını kurarak ve onların yetkilerini artırarak bu açığı kapatmaya çalışırken, diğer taraftan İŞKUR'u modern ve bu anlamda boşluğu dolduracak bir örgüt haline getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Ömer Dinçer, İŞKUR'u yeniden yapılandırdıklarını, çalışmalarını, görev ve fonksiyonlarını, vizyon ve misyonunun ana hatlarını yeniden belirlemeye çalıştıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Artık oturduğumuz yerden, iş adamının bize 'Eleman arıyorum, siz de var mı?' diye sormasını yahut ta iş arayanın 'Benim işe ihtiyacım var. Bana iş bulur musunuz?' diye ayağımıza gelmesini beklemiyoruz. Şunu gördük: Eğer işverenin ayağına gidersek, yaptığımız teşvikleri tedbirleri anlatırsak ve ona yapabileceğimiz katkıları söylersek, çok daha iş birliği içinde çalışma imkanını görüyoruz. O bakımdan il müdürlüklerimize, bir yılda kaç kez işletme ziyaret ettiklerini performans ölçüsü olarak koyduk. Onun ötesinde, çalışan ve iş arayanlar içinde özel tedbirler alıyoruz. Bize kaydolan herkesi niteliğine göre ayırmaksızın ve herhangi bir işletme eleman istediğinde 'Alın bunlardan birisini' diye göndermiyoruz. Uzun zamandan beri yaptığımız, hazırlığımızı tamamladık. Bir test bataryası oluşturduk. Önümüzdeki dönemden itibaren iş aramak için gelenlere test yapacağız. Daha çok psiko teknik testler bunlar. Kişilerin kimliğini, psiko sosyal özelliklerini ve nihayet mesleki temayüllerini tespit edeceğiz. Mesleki temayüllerine göre hangi mesleki eğitimi alması gerektiğini biz yönlendirerek söyleyeceğiz. Arkasından da onu o eğitim aldığı işe uygun bir yere yerleştirmek için çaba sarf edeceğiz.''