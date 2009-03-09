İş arayanlar her ay artıyor

Kayıtlı işsiz sayısı yüzde 53.68 arttı

İşsizlik maaşına başvurmak için gereken koşullar neler

2009 yılı Şubat ayı içerisinde 143 bin 183 kişi kuruma, faaliyetlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu. Böylece kuruma başvurular geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,17 oranında artış gösterdi. Başvuranlardan 136 bin 951 kişisi işsiz, 3 bin 694 kişisi şu an çalışmakla beraber daha iyi şartlarda iş arayanlar, 100 kişi emekli, 2 bin 438 kişisi de belirli bir işyerinde çalışmak isteyenlerden oluşuyor.Açık işler geçen yılın aynı ayına göre % 6,89 azalarak 11 bin 843 oldu.Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aylık istatistik bülteninin son sayısına göre; Şubat ayında kuruma kayıtlı işgücü sayısı geçen yılın aynı ayına göre 436 bin 948 kişi artarak bir milyon 241 bin 928 kişi, kayıtlı işsiz sayısı ise 393 bin 514 kişi artarak bir milyon 126 bin 584 kişi oldu.Böylece kayıtlı işgücü yüzde 54,28 oranında, kayıtlı işsiz sayısı yüzde 53,68 oranında arttı.Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon işsiz var.Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneği, sağlık sigortası, danışmanlık-işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyereksürekli çalışmış olması kaydıyla son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması gerekiyor.Sigortalı işsizlerin hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde iştenayrılma bildirgesi ile birlikte doğrudan İŞKUR ünitelerine veya elektronik ortamda başvurması durumunda, en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süre ile İşsizlik Sigortası hizmetlerinden yararlanabilecekler.İlk işsizlik ödeneği, başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeniyor. 30 günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması halinde, geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.