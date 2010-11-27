-İŞ AKİTLERİ FESHEDİLEN İŞÇİLER ANKARA'YA YÜRÜYOR KARABÜK (A.A) - 27.11.2010 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'de çalışırken iş akitleri feshedilen 25 işçi, işvereni protesto etmek için ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme isteğiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı. Fabrika önünde toplanan ve kollarına siyah bant bağlayan işçiler, 215 kilometre uzaklıktaki başkente doğru yola çıktı. Polis, işçileri yürüyüşün yasal olmadığına dair uyardı. İşten çıkarılan işçilerden Tolga Özyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrika yönetiminin kendilerine yaptığı zulmü anlatmak ve kendilerine yardım etmesi için Başbakan ile görüşmek istediklerini söyledi. Ekmeklerinin sendika değiştirdikleri için haksız yere ellerinden alındığını savunan Özyurt, KARDEMİR işçileri olarak sadece aşlarının peşinde olduklarını belirterek, Başbakan Erdoğan'ın Karabük'te insanların işsiz ve aşsız bırakılmalarına sessiz kalmayacağını düşündüklerini ve bu inançla yola çıktıklarını kaydetti. Özyurt, "Başbakanımızın yüreğinin bizi de içine alacak kadar geniş ve merhametli olduğuna inanıyoruz. Sayın Başbakan, burada dönen gerçekleri bir bilse KARDEMİR işçileri olarak bizim elimizden tutacağına inanıyoruz. İşvereni protesto etmek için Ankara'ya yürüyerek gideceğiz'' dedi. Üzerlerine işten atıldıklarına yönelik yazılar asan işçiler, 5 günde Ankara'ya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.