'İş adamlarıyla bir araya gelen Davutoğlu, Erdoğan hakkında konuşulurken sessiz kaldı'

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim vaatleri nedeniyle muhalefeti şikâyet ettiği işadamlarıyla gece yarısı zirvesinde farklı konuşmalar da olduğu ortaya çıktı. Toplantıda Davutoğlu’nun muhalefete karşı seslerini çıkarmadıkları için sitem ettiği işadamları da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Candan Başaran Symes’e yönelik sert suçlamalarını gündeme getirdi. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, Davutoğlu, işadamlarının Erdoğan’a yönelik eleştirilerine sessiz kaldı.

Davutoğlu, geçen hafta pazartesi günü işadamı Ali Kibar’ın İstanbul Baltalimanı’ndaki evinde iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluşmuştu. Buluşmaya Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın da olduğu 40’a yakın iş insanı katılmıştı.

‘Karşı çıkın’ demişti

Bu toplantı, Davutoğlu’nun asgari ücretin artırılması başta olmak üzere ekonomik vaatleri nedeniyle muhalefet partilerini iş dünyasına şikâyet etmesi ve muhalefet partilerine karşı çıkmalarını istemesiyle çok konuşulmuştu. Toplantıda Davutoğlu’na işadamlarının seçimde tarafsız davranma adına partileri eleştirmedikleri yanıtı verdikleri belirtilmişti.

Toplantıda işadamları, Davutoğlu’nun, “muhalefetin vaatlerini eleştirmeliydiniz” sözlerine TÜSİAD görüş açıkladığında Erdoğan’ın sergilediği sert tutumu örnek göstererek yanıt verdi. Erdoğan, Symes’ın açıklamasına sert çıkarak “Al birini vur öbürüne, hükümetin attığı adımlar ve 12 yılda gelinen bu süreci maalesef bir geri gidiş olarak, akla hayale gelmeyecek tanımlamalarla ifade ediyor. Bunlar maalesef haddini bilmiyor. Çünkü bunlarda insaf yok. Sermayeleri 1’e 5 katladı bu dönem içerisinde, onun şımarıklığı içerisinde bunları yapıyorlar” diye karşılık vermişti.

Yorum yapmadı

İşadamlarının, Erdoğan’ın Symes’ın şahsında kendilerini de hedef alan bu sözlerini gündeme getirerek, “Bizim örgütümüz olan TÜSİAD Başkanı görüş açıkladığında bile Cumhurbaşkanı tarafından çok sert ifadelerle suçlandı. Bu koşullarda nasıl konuşacağız” mesajı verdikleri öğrenildi. İşadamları, patronlara takınılan bu sert tavrı ülkedeki gerilimle bağlantısını kurarak, Erdoğan’ı üstü kapalı da olsa eleştirdi. Ancak işadamlarının Erdoğan’ı gündeme getirip tavrını eleştirmelerine karşı Davutoğlu’nun sessiz kalıp hiçbir yorumda bulunmaması dikkat çekti.

3 dönemlikler sandıktan çıkan sonuca göre değerlendirme yapacak

Başbakan Davutoğlu, önceki gün bazı gazetelere yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ı hedef alan bizi hedef almıştır. Ona yönelen her tehdit bize yönelmiştir” demişti. Ankara kulislerinde, Davutoğlu’nun iş dünyasından gelen Erdoğan eleştirilerine sessiz kalması bu nedenle anlamlı bulunuyor. AKP içinde 7 Haziran sonrası hesaplarını yapan farklı eğilimler de Davutoğlu-Erdoğan arasındaki ilişkileri de yakından izliyor. Erdoğan’ın kampanyaya aktif olarak katılması, 3 dönemlik eski AKP’liler tarafından benimsenmiyor. Bu grup, seçim kampanyasında da aktif bir görüntü sergilemiyor. Partide tüm kesim ve gruplar, 7 Haziran’da çıkacak sonuca göre yeni değerlendirme yapmaya hazırlanıyor.