İş adamının spor salonunda ölümüne ilişkin davada salon müdürüne beraat

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BEBEK\'te 6 yıl önce spor salonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 43 yaşındaki iş adamı Sabri Hakkı Ulukartal\'ın ölümünde, doktor bulundurmadığı gerekçesiyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan spor salonu müdürü Serdar Köymen beraat etti.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına sanık Serdar Köymen ile avukatı katıldı. Ulukartal ailesini ise avukatları temsil etti. Duruşmada son sözü sorulan Serdar Köymen, hayatını kaybeden Sabri Ulukartal\'ın kendisinin de arkadaşı olduğunu, ölümünden derin üzüntü duyduğunu, gerekli tüm müdahaleyi yapıp 8 dakika içinde hastaneye götürdüğünü söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Serdar Köymen\'in beraatine karar verdi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı 43 yaşındaki iş adamı Sabri Hakkı Ulukartal, 2 Haziran 2012\'de üyesi olduğu Bebek\'teki lüks spor salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Genç iş adamının ailesi, zorunlu olmasına rağmen doktor ve ilkyardım departmanı bulundurmadığı gerekçesiyle spor salonu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, bakanlıktan belge alan bu tür işletmelerde ilkyardım ve doktor hizmetinin verilmesinin şart olduğunu belirterek, söz konusu spor salonunda doktorun amacına uygun şekilde bulunmadığını, bu nedenle de spor salonu müdürü Serdar Köymen\'in, \"Taksirle ölüme neden olma\" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açmıştı.