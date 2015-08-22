T24 LogoT24 Logo
Gündem

İş adamının düğününe haciz geldi

İşadamı Yıldırım Gökhan Niya ile Mehtap Sevgili'nin düğününe gelen haciz memurları davetliler tarafından takılan altınlara el koydu

22 Ağustos 2015 17:50

İşadamı Yıldırım Gökhan Niya, Mehtap Sevgili ile Büyük Kulüp’te dünya evine girdi. Düğüne gelen 2 haciz memuru, 1 bilirkişi ve alacaklı firmanın 2 avukatı 250 davetlinin taktığı ziynet eşyaları, değerli eşyalar ile paralar için haciz işlemi uyguladı.

Ramazan Eğri’nin DHA’da yer alan haberine göre, Bodrum Konacık’ta geçen yıl Nisan ayında 600 bin euroya villa satın alan Yıldırım Gökhan Niya, 200 bin lira peşinat verdi. Niya, kalan borç için de 8 çek kesti. Ancak Niya borcunu ödemeyince alacaklı şirket düğününe haciz getirdi. Düğünün yapıldığı Kadıköy Büyük Kulüp’e gelen avukatlar, icra memurlarıyla birlikte damadın yakınlarına durumu izah ettiler. 

Daha sonra haciz işlemi başladı. Takılara icra memurları haciz uyguladı. Bilirkişi altınların değerinin belirledi. Altınlar, icra memurları tarafından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü. Haciz için kısa bir süre görevlilerin yanına gelen Yıldırım Gökhan Niya, daha sonra salona geçerek düğüne devam etti.

 

Hacizle ilgili avukat açıklama yaptı



Haciz işlemi yapan avukatlardan Engin Kart, "Burada bulunma sebebimiz müvekkilimizin hak ve alacaklarının haczini sağlamaktı. Açık bir icra dosyasından dolayı buraya hacze gelmek zorunda kaldık. Bu haciz alışılmışlardın dışında farklı bir haciz şöyle ki, Büyük Kulüp gibi bir mekanda yapılan düğüne hacze gelmekte zorlandık. Sağ olsun arkadaşlar bize yardımcı oldular arkadaşlara rahatsızlık vermeyecek şekilde haciz işlemini tamamladık. Düğünde takılan takıların bir kısmını haciz ettik ve dosyamızı aldık. Altınlar da icra müdürlüğü kasasına götürülmek üzere memur arkadaşlar tarafından yola çıktı. Tekrarlıyorum, üzgünüz, böyle bir durumla karşılaşmak istemezdim. Biz de görev icabı buraya geldik. Alacağımız bayağı yüklü bir meblağdı. Ama haciz edilenler alacağımızı karşılamadı" dedi.

ETİKETLER

Yıldırım Gökhan NiyaMehtap Sevgilihacizdamatbodrumdüğün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24