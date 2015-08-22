İş adamının düğününe haciz geldi

İşadamı Yıldırım Gökhan Niya, Mehtap Sevgili ile Büyük Kulüp’te dünya evine girdi. Düğüne gelen 2 haciz memuru, 1 bilirkişi ve alacaklı firmanın 2 avukatı 250 davetlinin taktığı ziynet eşyaları, değerli eşyalar ile paralar için haciz işlemi uyguladı.

Ramazan Eğri’nin DHA’da yer alan haberine göre, Bodrum Konacık’ta geçen yıl Nisan ayında 600 bin euroya villa satın alan Yıldırım Gökhan Niya, 200 bin lira peşinat verdi. Niya, kalan borç için de 8 çek kesti. Ancak Niya borcunu ödemeyince alacaklı şirket düğününe haciz getirdi. Düğünün yapıldığı Kadıköy Büyük Kulüp’e gelen avukatlar, icra memurlarıyla birlikte damadın yakınlarına durumu izah ettiler.

Daha sonra haciz işlemi başladı. Takılara icra memurları haciz uyguladı. Bilirkişi altınların değerinin belirledi. Altınlar, icra memurları tarafından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü. Haciz için kısa bir süre görevlilerin yanına gelen Yıldırım Gökhan Niya, daha sonra salona geçerek düğüne devam etti.

Hacizle ilgili avukat açıklama yaptı





Haciz işlemi yapan avukatlardan Engin Kart, "Burada bulunma sebebimiz müvekkilimizin hak ve alacaklarının haczini sağlamaktı. Açık bir icra dosyasından dolayı buraya hacze gelmek zorunda kaldık. Bu haciz alışılmışlardın dışında farklı bir haciz şöyle ki, Büyük Kulüp gibi bir mekanda yapılan düğüne hacze gelmekte zorlandık. Sağ olsun arkadaşlar bize yardımcı oldular arkadaşlara rahatsızlık vermeyecek şekilde haciz işlemini tamamladık. Düğünde takılan takıların bir kısmını haciz ettik ve dosyamızı aldık. Altınlar da icra müdürlüğü kasasına götürülmek üzere memur arkadaşlar tarafından yola çıktı. Tekrarlıyorum, üzgünüz, böyle bir durumla karşılaşmak istemezdim. Biz de görev icabı buraya geldik. Alacağımız bayağı yüklü bir meblağdı. Ama haciz edilenler alacağımızı karşılamadı" dedi.