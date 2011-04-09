-İŞ ADAMINA TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında tutuklu olarak yargılanan Hüdayi Ünlüer tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, dosya kapsamı, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş adamı Hüdayi Ünlüer'in tahliyesine karar verdi. Ünlüer hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Mayıs 2011'e erteledi. Ünlüer'in tahliyesiyle birlikte davada yargılanan tutuklu sanık sayısı 24'e düştü. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın tahliye edilmesi yönünde oy kullandı.