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İş adamı, uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

Oğlunu öldüren iş adamı 'çok pişman' olduğunu ifade etti

13 Aralık 2017 11:27

İzmir’de bir ayakkabı firmasının kurucusu olan Nimet Tarlak, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlu Burak Tarlak’ı iki kurşunla öldürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir'de 31 yıldır faaliyet gösteren bir ayakkabı firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan işadamı Nimet Tarlak'ın (56) uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu Burak Tarlak, önceki akşam işyerine geldiği babasından para istedi. Babası para vermeyi reddedince de aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Burak Tarlak, bıçakla babasına saldırdı. Babası da ruhsatlı tabancasını çekerek, oğlunu iki kurşunla öldürdü.

"Çok pişmanım"

Gözaltına alınan babanın ifadesinde, "Oğlum yıllardır çalışmıyor. Uyuşturucu da kullanıyor. Bunun için de sürekli benden para istiyordu. Bu nedenle aramızda sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Tartışma sırasında kendimi kaybettim, ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

4 yıl önce Özge Tarlak ile evlenen Burak Tarlak'ın, geçen 11 Kasım'da Burakhan ismini verdiği bir oğlunun dünyaya geldiği ortaya çıktı.

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