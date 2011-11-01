-İş adamı Remzi Gür beraat etti ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Eski CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'a, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ''rüşvet vermeye teşebbüs ettiği'' iddiasıyla yargılanan iş adamı Remzi Gür beraat etti. Yargıtay 5. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından tekrar görülen davanın Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına Gür'ün avukatı Abdullah Buladı katıldı. Buladı, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını istedi. Cumhuriyet savcısı da bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bozma ilamına uyulmasına karar vererek, duruşmaya devam etti. Avukat Buladı, eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Gür'ün beraatına karar verildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde başlayan 367 tartışması sırasında iş adamı Remzi Gür'ün ''telefonla aradığı hemşehrisi Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'a oylamaya katılmasını istediği ve rüşvet teklif ettiği'' öne sürülmüştü. İddialar üzerine Gür hakkında, ''rüşvet vermeye teşebbüsten'' dava açılmıştı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Gür'ü ''rüşvet vermeye teşebbüs etmek'' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırmış, cezayı Gür'ün sabıkasız olması nedeniyle 6 bin TL para cezasına çevirmişti. Gür'ün kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararını oy birliğiyle esastan bozmuştu.