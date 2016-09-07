“İş adamı, maaşları ödeyemeyince yaşamına son verdi”

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve dünyanın sayılı şanzıman dişlisi üretimi yapan firmalarından Senkromeç A.Ş'nin ortaklarından Erdal Sıraçe, fabrikasında başına tek el ateş edip hayatına son verdi.

Sıraçe ve ailesinin yönetiminde bulunduğu fabrikada ekonomik kriz nedeniyle üç aydır üretimin olmadığı, işçilere de 5 aydır maaş ödenmediği, Erdal Sıraçe'nin de bu nedenle canına kıymış olabileceği öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, tüm dünyada üretilen araçlar için şanzıman dişlisi yapan Senkromenç A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 49 yaşındaki Erdal Sıraçe, işyerine gelip çalışanlarıyla tek tek tokalaştıktan sonra odasına geçti. Bu sırada odasına misafirleriyle ağabeyi Ersin Sıraçe'nin konuşmak üzere gelmesi üzerine Erdal Sıraçe, yönetim kurulu üyesi olan amcası Sıtkı Sıraçe'nin boş olan odasına yöneldi.

Önce bir kahve isteyen Erdal Sıraçe'nin bulunduğu odadan kısa süre sonra bir el silah sesi geldi. Silah sesine koşan ağabeyi Ersin Sıraçe ve diğer çalışanları tarafından kanlar içinde bulunan Erdal Sıraçe, Özel Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdal Sıraçe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında savcılık, yönetim katına gelip incelemelerde bulundu.