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BBC Türkçe

İş adamı İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı

İhsan Kalkavan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı

22 Kasım 2016 18:38

İş adamı İhsan Kalkavan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, İhsan Kalkavan'ın "FETÖ'nün imamlarından H.P.'nin" ifadeleri doğrultusunda ifadeye çağrıldığını ancak kendisine ulaşılamadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun bu nedenle İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

Yeni Şafak gazetesi, Kalkavan'ın Gülen yapılanmasının esnaf örgütlenmesini yaratan kişilerden biri olduğunu iddia etmişti.

Gazete, "Fethullah Gülen'in Colorado imamı" H.P.'nin, Kalkavan'ın Gülen aleyhine açılan davalarda hakimlere milyonlarca dolar rüşvet verdiği öne sürmüştü.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan ve Kasımpaşa'da da bir süre yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İhsan Kalkavan, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Ağustos ayında ABD'nin Miami kentinde Deniz Haber Ajansı'na verdiği bir söyleşide, teknesiyle dünya turunda olduğunu söylemişti.

Kalkavan, Gülen yapılanmasına ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben uzunca bir süre bu harekete büyük bir sempati duydum. Bank Asya'nın yönetim kurulunda yer aldım.

"Yurtdışı eğitim faaliyetlerini ülkemizin kalkınması ve uluslararası temsili açısından çok önemli gördüm. Tanınmış bir insan olmaktan ötürü ismim her zaman ön plana çıktı, bundan o dönem rahatsız olmadım.

"Bunun dışında bu grubu tanıyan hiç kimse İhsan Kalkavan'ın 'Şu konuda özel bir konumu, sorumluluğu, yetkisi vardı' diyemez. Fethullah Gülen'den veya Gülen'e bağlı bir kişiden hayatımda hiç bir zaman talimat almadım, böyle bir pozisyonda olmadım.

"2005 yılından itibaren cemaat mensupları ile arama ciddi bir mesafe koymuştum. Ancak çevremden bir anda tamamen kopmak çok mümkün değildi. Uzaklaşabilmek için dünya turu programını planladım. 4 aylık bir seyirden sonra Miami'ye kadar geldim. Fırtınalar mevsimi geçer geçmez, dünya turunun son ayağı olan Pasifik seyri başlayacak.

"Rahmetli Sadun Boro gibi bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Allah izin verirse dünya turunu tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelmek istiyorum."

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