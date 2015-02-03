İşadamı Hüseyin Cahit Süzer hayatına son verdi

İş adamı Hüseyin Cahit Süzer ofisinde intihar etti. Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süzer'in 62 yaşındaki kardeşi Hüseyin Cahit Süzer'in silahla yaşamına son verdiği ve Süzer'in intihar etmeden önce not bıraktığı öğrenildi.

Hüseyin Cahit Süzer'in Bahçeşehir'de bulunan ofisinde meydana gelen olayda, saat 11.30 sıralarında ofise gelen Süzer'in soyadı öğrenilemeyen Aygül adlı sekreteri, kapının kilitli olması ve arkasında anahtar bulunması nedeniyle içeri giremedi. Süzer'in telefonları da açmaması üzerine, sekreter çilingir çağırdı. Saat 12.00 sıralarında çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren sekreter, işadamını kanlar içinde bulurken, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ölmeden önce not bıraktı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Cahit Süzer'in öldüğünü belirledi. Ofise Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik incelemenin ardından, Süzer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Süzer'in intihar etmeden önce not bıraktığı öğrenilirken, notun içeriği hakkında bilgi alınamadı.

Öte yandan, Süzer ile aynı sitede kalan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı da olayın gerçekleştiği B-6 Blok'a gelerek yetkililerden bilgi aldı. İşadamı Süzer'in emlak alım satım işleri yaptığı öğrenildi.

