İş adamı Gürkan Akpınar: Türk markalarının yeni hedefi Amerika  olmalıdır

İSTANBUL, (DHA)-TÜRK markalarının Amerika Birleşik Devletleri pazarlarına girmesi için GAOK INVEST Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Gürkan Akpınar tarafından, Orlando\'da yürütülen konut projesi Breeze Mar örnek gösterilerek açık davet yapıldı.

GAOK INVEST Yönetim Kurulu Başkanı Türk iş adamı Akpınar yaptığı açıklamada “Ekonomik olarak ülkemiz dar bir boğazdan geçmekte, İnşallah bu süreci güçlü altyapımız ve inancımız ile kısa sürede atlatacağız. Bu süreçte Amerika Orlando’da gerçekleştirdiğimiz bin 400 adet konuttan oluşan proje de satın alımları öncelikli olarak Türk markalardan yapacağız\" dedi. 280 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirilecek olan konut projesinde tüm dairelerin eşyalı olarak tasarlandığını belirten işadamı Akpınar, “Beyaz eşya, tekstil, mobilya ve inşaat malzemeleri vb. tüketim mallarında satın alım rakamını 100 milyon dolar olarak hesapladık \" dedi.

TÜRK MARKALARI İÇİN ABD\'DE BÜYÜK PAZAR POTANSİYELİ VAR

\"Türk markaları, ihracatlarının yüzde 80’inini Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapıyor ve yılda yaklaşık 20 milyon adet cihaz satışı yapılıyor\" diyen Akpınar \" Amerika pazarında bu rakamlar çok daha düşük düzeylerde seyrediyor\" diye konuştu. Akpınar \" \'Breeze de Mar\' gayrimenkul konut projesinin, Türk markaları için Amerika’da potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hem satın alımların Türkiye’den yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması hem de Türk markaları Amerika’ya da bu sayede büyük bir girişim örneği olarak gücünü orada da gösterecektir. Bizim projemiz oradaki potansiyelin ne kadar büyük olduğunun göstergesider. Türkiye’de ki büyük küçük tüm markalar, bizimle iletişime geçebilirler” dedi.

Dünya elektronik eşya üretiminin yüzde 6’sını, Avrupa elektronik eşya üretiminin yüzde 28’inin, beyaz eşya tarafında ise başlıca ürün olan buzdolabında Avrupa üretiminin yüzde 20’si Türkler tarafından üretilmektedir.

PROJENİN REKLAM YÜZÜ SERDAR ORTAÇ

İstanbul\'da gerçekleşen emlak fuarında \'Breeze de Mar\' gayrimenkul projesinin sahibi işadamı Akpınar, reklam yüzü olan Serdar Ortaç ve ünlü sunucu Ebru Akel önceki gün canlı yayında projenin temelini birlikte atmıştı.

ALMANYA\'NIN EN GENÇ BROKER\'I SEÇİLDİ

Türk Asıllı Alman iş adamı olan Gürkan Akpınar, eğitimini Almanya\'da tamamladıktan kısa bir zaman sonra girdiği iş hayatında Almanya\'nın \'En başarılı genç broker\'ı\' seçilmiştir. Projeleri kapsamında, uluslararası yatırım fonları adına Almanya genelinde bir çok şirket alım-satım projelerine imza attı.

Gayrimenkul projeleri üzerinde güçlü bir odaklanmaya giden işadamı Akpınar, ulusal ve uluslararası ticari binaların yanı sıra Amerika Orlando\'da Breeze de Mar adında büyük bir konut projesini hayata geçirmektedir.

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