İş adamı Galip Öztürk'ün 75 yıl hapsi istendi

Suç örgütü kurmak iddiasıyla açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Galip Öztürk'ün 75 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İş adamı Galip Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 70 sanığın yargılandığı "suç örgütü" davasında duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Galip Öztürk, Cengiz Kaya ve Erdem Yücel ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada Savcı Fuzuli Aydoğdu esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yetkili olmadığı iş için yarar sağlama, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, hakkı olmayan yere tecavüz, yağma, tehdit, gizliliğin ihlali" suçlarından 26 yıldan 75 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın sanıklarından Başbakanlık eski Müsteşar Yardımcısı Abdülkerim Emek’in ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekö suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Davanın sanıkları arasında Metro Grubu'nun çok sayıda üst düzey yöneticisi yanı sıra eski milletvekilleri Mustafa Baş, Fatih Öztürk, M. Mustafa Açıkalın, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Hilmi Türkmen, Beykoz Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yüksel Baki, emekli general Rauf Altınok, Samsun Ayvacık Belediyesi Başkanı Mustafa Belur, Avukat Vasfi Sedat Küçükyılmaz, Av. Ömür Alagöz gibi isimler yer alıyor.

Bünyesinde çok sayıda şirket bulunan Metro Grubu bünyesinde doğrudan 12 bin, dolaylı olarak 25 bin kişi çalışıyor.