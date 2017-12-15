İş adamı Emrullah Turanlı'ya "Basın yoluyla iftira" suçundan dava açıldı

Yüksel KOÇ /İSTANBUL,(DHA) BAZI internet sitelerinde aleyhine haber yapılan işadamı Güngör Çepni\'nin şikayeti üzerine işadamı Emrullah Turanlı ve 9 kişi hakkında \"Basın yoluyla iftira\" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede Turanlı\'nın haber karşılığı iki kişiye 90 bin TL para gönderdiği belirtiliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aleyhine haberler çıkan Güngör Çepni\'nin avukatının şikayeti üzerine Emrullah Turanlı ile birlikte 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PARA KARŞILIĞI HABER YARTIRDI İDDİASI

Güngör Çepni\'nin şikayet dilekçesinde, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan Emrullah Turanlı\'nın azmettirmesi ile ortağı olan diğer şüpheli Mustafa E.\'nin aleyhine gerçek dışı haberler yaptırdığı bilgisine yer verilen iddianamede, \"Şüpheli Emrullah Turanlı söz konusu gerçek dışı haberleri yaptırarak basın yolu ile yayınlattığı için dosyada mevcut dekont ve banka kayıtlarından görüleceği üzere diğer şüpheli Halit.A.\'ya 15.000 TL gönderdiği, ayrıca şüpheli Mustafa E.\'nin adamı olan diğer şüpheli Gürkan T.\'nin banka hesabına 70.000 TL gönderdiği\" yer aldı.

Dosyada mevcut deliller ve şüpheliler Mustafa E. ile Halit A. arasındaki whatsapp yazışmalarında müşteki Güngör Çepni aleyhindeki haberlerin şüpheli Emrullah Turanlı\'nın azmettirmesi ve para vermesi sonucu Ferhat G.\'ye hazırlatıldığı, Mustafa E. tarafından Halit A.\'ya gönderildiği, Halit A.\'nın da içeriği itibariyle gerçek dışı olan yazıyı basın organlarına göndererek yazılmasını sağladığı belirtildi.

Bu haberlerde müşteki Güngör Çepni\'nin yasa dışı işlerle uğraşan, terör örgütüne üye olan ve yardım eden bir kişi olarak kamuoyuna tanıtıldığı ifade edilen iddianamede, bu haberi yayınlayan internet sitelerinin yetkilileri olan diğer şüphelilerin, haberin görünüşte gerçeklik ilkesine uygun olması yönündeki yükümlülüklerini ihlal ederek yayınladıkları ifade edildi.

4 YIL CEZA İSTENİYOR

Şüpleliler Emrullah Turanlı, Ersin K., Ferhat G., Gürkan T., Halit A., İbrahim V.S., Mehti D., Mustafa E., Sertaç A. ve Zervi G.\'nin, \"Basın yoluyla iftira\" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.